Coalición Centro Esperanza pide a Juan Fernando Cristo ser su director de campaña

Los cinco precandidatos presidenciales que se mantienen en contienda en la Coalición de la Esperanza le pidieron a Juan Fernando Cristo, quien anunció hoy el retiro de su candidatura, que sea el jefe de debate de la coalición para la consulta interpartidista del 13 de marzo.



“Entendemos que su decisión de no inscribirse como precandidato obedece a su deseo de dedicar sus energías al impulso de la coalición Centro Esperanza. Valoramos su compromiso y su voluntad de deponer aspiraciones individuales para respaldar una aspiración colectiva”, expresó el comunicado firmado por los precandidatos.



Además, aseguraron que están convencidos de que Colombia no puede quedarse en la continuidad y que ellos son el cambio que necesitan los territorios del país.



“Reafirmamos nuestra convicción de que a Colombia no le conviene un nuevo Gobierno que represente la continuidad del actual, ni tampoco uno que esté orientado por líderes caudillistas o mesiánicos. Colombia necesita un Gobierno que convoque al conjunto de la sociedad colombiana alrededor de las reformas que se necesitan para profundizar nuestra democracia y para garantizar los derechos de todos los ciudadanos”, expresaron.



Cristo dio un paso al costado este jueves asegurando que se retira de esa postulación para apoyar “el esfuerzo” que se está haciendo para consolidar lo que él denominó una consulta que le pertenece a los colombianos. Cristo fue uno de los líderes que desde hace más de un año estuvo al frente de crear esta coalición de candidatos que no están en los extremos.



“Colombia necesita unirse para transformarse. Hemos tenido dificultades. Las últimas semanas no han sido fáciles, pero insistimos en el camino porque la Coalición ya no nos pertenece a nosotros. Es de todos los colombianos y no podemos sacrificarla por intereses individuales o por egos y vanidades”, sostuvo el hoy exprecandidato presidencial.

Y planteó además: “desde que comenzamos este camino, señalé que para mí la candidatura presidencial era una opción, no una obsesión. Por eso, porque prefiero lo colectivo a lo individual, decidí no inscribirme para participar en la consulta. Voy a dedicar todos mis esfuerzos a apoyar y respaldar lo que significa la Coalición Centro Esperanza para los colombianos”.



Tras su retiro, en esa consulta quedan como aspirantes Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Carlos Amaya, Jorge Enrique Robledo y Juan Manuel Galán. El domingo pasado se retiró de esa consulta la dirigente Ingrid Betancourt.