Catalina Ortiz renunció al partido Alianza Verde y aspiraría a la Alcaldía de Cali en 2023

La congresista Catalina Ortiz, del partido Alianza Verde, renunció a su curul en la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca. Esto, con la intención de lanzarse como candidata a la Alcaldía de Cali en 2023.



“Acabo de presentar mi renuncia, tanto a mi curul como congresista de Colombia como al Partido Verde”, afirmó la empresaria caleña en un video publicado en redes sociales.



Además, señaló que tomó esta decisión para evitar ser asociada con el actual mandatario de Cali, Jorge Iván Ospina, quien recibió el aval de Alianza Verde y ha protagonizado una cuestionada Administración.



“Me duele dejar el Congreso, no me hice reelegir y me estoy yendo un poco antes porque no quiero aspirar en el mismo partido que Jorge Iván Ospina, ese alcalde de Cali que tiene tantas irregularidades en el manejo de su Alcaldía”, manifestó Ortiz.

Tengo que anunciarles que hoy que presentado mi renuncia formal ante el @PartidoVerdeCoL y mi curul en la @CamaraColombia. No quiero aspirar nuevamente en el mismo partido donde está @JorgeIvanOspina. Profundo agradecimiento a los ciudadanos, colegas, copartidarios y a mi equipo. pic.twitter.com/dr0GYh8foK — Catalina Ortiz Lalinde (@cataortizco) June 14, 2022



Aunque la política caleña ya dejó explícita su intención de llegar a la Alcaldía de la capital vallecaucana, por ahora no confirmó si se presentará como independiente. “Quiero decir que él está allá en el verde de Cali y yo estoy en otro partido o que hagamos diferentes permutaciones para llegar allá (a la Alcaldía)”, fue su mensaje.



Ortiz también aprovechó el momento para dirigirse a los ciudadanos y a sus colegas del Congreso. “Quiero agradecer primero que todo a esa cantidad de personas en el Valle del Cauca que confiaron en mí, pero también tengo que agradecerles a todos los colegas de todos los partidos que sumaron esfuerzos para que pudiéramos sacar adelante iniciativas y debates de control, en temas que tienen que ver con los emprendedores, con el medio ambiente”, dijo la congresista.



También expresó su gratitud con Alianza Verde, así como con los representantes a la Cámara por el Valle, de otros partidos, con quienes unió esfuerzos para “sacar adelante la agenda del departamento”.



Cabe recordar que, durante la actual contienda electoral, Ortiz se desempeñó como jefe de debate de la campaña del candidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo.



En sus tres intentos por llegar a la Presidencia, la actual congresista apoyó al exgobernador de Antioquia. En 2010, además, dio su respaldo a Antanas Mockus en su aspiración a la Presidencia.



En la tarde de este martes, Ortiz también publicó en sus redes sociales con un mensaje sobre su trabajo en el Congreso. “Hasta el último día trabajando. Aquí en la Comisión IV, discutiendo proyectos importantes que tienen que ver con el Presupuesto Nacional y la educación”, trinó Ortiz.