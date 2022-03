Cara a cara: Dilian Francisca Toro y Catalina Ortiz hablan sobre los líos de sus coaliciones

“Voy a apoyar a quien gane, estoy segura, será Fajardo”

La representante Catalina Ortiz asegura que la Centro Esperanza le cumplirá al Pacífico.

Catalina Ortiz, representante e integrante de la Centro Esperanza. Galería de El País

¿Por qué este próximo 13 de marzo se debe votar por la consulta de la Coalición Centro Esperanza?

​

Este es un grupo de personas que nos hemos juntado, todos, porque son los que están en el tarjetón y los demás, convencidos de que las soluciones para Colombia no deben ser ideologizadas. ‘Que la solución es de derecha o que es de izquierda’, no, es la solución que funciona y funciona porque acá hay personas que han demostrado que se puede gobernar y llegar al poder sin estructuras y hacer las cosas con absoluta transparencia, sacando las mejores notas. Eso es lo que se logró en Medellín y en Antioquia en el caso de (Sergio) Fajardo y es lo que queremos llevar al plano nacional. Así que el 13 de marzo hay que pedir el tarjetón de la Centro Esperanza, hay que participar por ese voto que se parece más a usted. La gran mayoría de los colombianos dicen ‘yo soy de centro’. Pidan el tarjetón de centro. Esta es una coalición que ha hecho un rompimiento y que ha gobernado bien.



Una propuesta desde la Coalición Centro Esperanza...

​

A nosotros nos da para todo. Fajardo lanzó 32 documentos armados con participación ciudadana y con expertos sobre los problemas más importantes de este país: la deforestación, la seguridad alimentaria y muchas de estas propuestas con la experiencia de ya haberlas hecho. A mí hay una que me emociona mucho y es el tema de la primera infancia: solo uno de cada tres niños recibe atención de primera infancia. Fajardo lo arrancó en Medellín, los niños llegaban a los 5 años sin ningún tipo de atención. Esa es una de las propuestas importantes para universalizar y donde, además, espero, en esta reconciliación que le toca hacer a este país, seguirme encontrando con Dilian.



¿Cómo explicarles a los colombianos que ese centro que busca reconciliación y superar las diferencias tenga tantas discusiones?



Hay que recordar que aquí tenemos una coalición en la que no hay partidos y esas estructuras para tomar decisiones no existen, son precarias. Tenemos pocas estructuras de jefes, eso genera también parte del caldo de cultivo. Nosotros empezamos a definir cómo iba a ser la Coalición de la Esperanza desde hace casi dos años y ha sido difícil mantener esos acuerdos, nadie va a negar eso, pero yo no creo que hayamos tenido discusiones violentas. Ha sido ‘no estoy de acuerdo con estas prácticas, no me gustan estas alianzas’. Tenemos gente muy diferente y ese es el centro y, claro, nos hemos agarrado, pero no hemos ido a decir que no. Sin embargo, son discusiones sanas acerca del clientelismo, de la corrupción, discusiones que necesita tener este país y las estamos teniendo. El país sabe que las personas que aquí están son honorables, que son capaces de tener estas discusiones.

"A mí Fajardo nunca me ha decepcionado y a esto se suman personas maravillosas, Jorge Enrique Robledo, elegido muchas veces como el mejor senador, los Galán y Amaya”

Existe la posibilidad de que después del 13 de marzo ya no haya Coalición de la Esperanza, si gana Alejandro Gaviria. ¿Independientemente de eso, usted apoyará al candidato que salga electo?

​

Como me gusta cumplir los acuerdos, voy a apoyar a quien gane la consulta, sin ninguna duda. Pero eso no quiere decir que no vea el tamaño del sapo que hay que tragarse, dependiendo de algunas alianzas que a uno le presentan que uno no entiende... Voy a cumplir el acuerdo, me metí a esta coalición porque quiero tener candidato presidencial y voy a apoyar al que gane, yo estoy segura de que va a ser Fajardo, o sea que me va a quedar fácil, pero así no sea él, voy a apoyar.



¿Cree que la representación de la mujer en las presidenciales continúa siendo poca?



Yo creo que sí. La presencia femenina, que estemos ahí acompañando, pero que no estemos de candidatas, me hago la autorreflexión, deberíamos estar. Sin embargo, ahora yo estoy sentada al lado de una exgobernadora del Valle, que además le ha abierto el camino a muchas mujeres en la política y eso es algo que siempre le reconoceré a Dilian.



Y yo soy representante a la Cámara, tampoco es que sea la asistente, yo me he hecho adelante, me he hecho elegir y no es que estemos escondiditas y que nos tengan que sacar, pero sí tenemos una responsabilidad en las propuestas, tenemos un tema alrededor de la mujer muy profundo en el que creo con toda la fuerza y, sí, necesitamos que las mujeres seamos las candidatas, pero frescos que ya vienen las elecciones locales.



De llegar a ganar, ¿qué puede aportarle la Coalición de Centro Esperanza al Valle del Cauca desde la Presidencia?



Lo mal que nos ha quedado el Gobierno Nacional, aquí nos deben desde hace 20 años... Yo sí tengo la certeza de que con Fajardo y con la Coalición de la Esperanza eso no nos va a pasar, porque han sido estudiosos de la problemática, porque nosotros ni siquiera existimos. Cuando miramos las propuestas, están aterrizadas al Pacífico colombiano. Y porque tengo claro que estoy con unas personas que no son de promesas, no son prometeros, son ‘esto es lo que vamos a hacer’.

“Enrique Peñalosa tiene al país en la cabeza”

La presidenta del Partido de la U dice que hace falta que haya más mujeres en política.

Dilian F. Toro, presidenta Partido de la U e integrante Equipo por Colombia. Galería de El País

¿Por qué decidió apoyar a Enrique Peñalosa en esta consulta de la Coalición Equipo por Colombia?



Porque transformó Bogotá, tiene al país en la cabeza, una gran capacidad de poder ver qué está pasando en Colombia y cómo poder generar soluciones. Y algo que me llama muchísimo la atención de Peñalosa, y se lo dije antes de darle el aval, es que ha luchado por las desigualdades y lo ha hecho haciendo desde aceras y ciclorrutas hasta colegios, hospitales. Y tiene una fijación grande en hacer transformación en el Pacífico colombiano y nosotros somos del Pacífico, queremos al Pacífico, y ¡qué bueno que pudiéramos transformar nuestro Pacífico colombiano!



Se ha criticado a los integrantes de Equipo por Colombia porque, ante las denuncias de la excongresista Aida Merlano, han salido en bloque a arropar a Álex Char. ¿No deberían tomar distancia, pues esas denuncias son de gravedad?



Nosotros no hemos salido a arropar a Álex Char, que yo sepa, no. Ni tampoco hemos hecho pacto de silencio, como dicen otros. Yo creo que hay un tema personal de él. En el otro tema, que sí es grave, nosotros, por supuesto, hemos salido a decir que la Justicia tiene que investigar, pero uno tiene la presunción de inocencia siempre, y creemos en Álex Char. Ahora, que él demuestre ante la Justicia, porque es una responsabilidad de él, que es inocente o no. Nosotros creemos que es inocente, por supuesto, lo demostrará.

"Además de los puntos del derrotero que ha tenido Equipo por Colombia, habrá otros temas que se tendrán que tratar. En la coalición hay diferentes opiniones,

no todos piensan igual”.

¿Siente que la participación de la mujer en la política continúa siendo mínima, sobre todo en las elecciones presidenciales?

​

Yo sí quise aspirar, pero, problemas personales, familiares, me impidieron hacerlo. Pero, sí, por supuesto, estamos muy mal nosotras no participando. Tantos hombres que están participando en la candidatura a la Presidencia y no hay sino tres mujeres. Hace falta que haya más mujeres en la política. Que se entusiasmen, que trabajen para poder lograr generar unos cambios. Yo sí creo que las mujeres generamos cambios en la política. Yo sí creo en eso: somos más comprometidas, más responsables, más trabajadoras, lo hacemos todo con más amor y no quiere decir que los hombres no lo hagan. Pero sí creo que las mujeres pueden imprimirle un cambio y hay que trabajar muchísimo en eso. Pero a las mujeres a veces les da miedo.



Yo hice un proceso en el partido, que se llama ‘Líderes para confiar’, tratando de refrescar un poco el partido y de que hubiese mucha gente nueva, con liderazgos comunitarios, sociales, que quisieran ingresar al Senado de la República. Se inscribieron 1280 personas y el 49,9 % eran mujeres. ¡Yo quedé aterrada, se inscribieron muchísimas! De esas escogimos 28 mujeres y eso fue muy interesante. Pero a las mujeres generalmente no les gusta participar, estar al frente, casi siempre les gusta estar detrás y ayudar a los candidatos hombres, pero sí tenemos que decirles a las mujeres que tenemos que participar, representar a las mujeres para mejorar todos esos derechos que tenemos las mujeres y que a veces se nos vulneran.



¿Cuál será ese distintivo del representante de Equipo por Colombia, en caso de llegar a la Presidencia?

​

Primero, el fortalecimiento de la democracia, de las instituciones; segundo, respetar las libertades, entre ellas, la libre empresa. Es muy importante acabar con la pobreza y las desigualdades, ese es un tema muy importante, sobre todo generar más empleo, más inversión, empleo mejor remunerado, menos informalidad, o sea, tratar de que en nuestro país, con más formalización, podamos tener mejor salud, pensión, mejores condiciones de vida. Y, por supuesto, siempre pensar en la educación. Si no hay educación, no hay futuro. Tenemos que tener una mejor calidad de salud siempre y tenemos que trabajar mucho por ello.



Respetar y ser muy amigables con el medio ambiente y, por supuesto, la seguridad. Equipo por Colombia insiste mucho en la seguridad porque creemos que esta es la base para la inversión, para el desarrollo y para generar mejores condiciones de vida. Mientras no tengamos seguridad, no hay inversión, no hay empleo, eso es como un círculo vicioso. Esos han sido los puntos básicos que ha tenido Equipo por Colombia, ese va a ser el derrotero.

"Enrique Peñalosa no es de los que promete y no hace. Él ha hecho. Y por eso él dice: ‘otros hablan, yo hago’”.



¿Y qué le puede aportar a Cali y al Valle del Cauca de llegar a la Presidencia?



Lo que dice Catalina (Ortiz) es cierto: la lentitud para cualquier obra, para cualquier cosa, es impresionante. Pero yo creo que con Enrique Peñalosa Cali tendría una persona que nos podría asesorar bastante bien en cómo se planea, cómo se construye, cómo se transforma una gran ciudad y eso es muy importante.



Segundo, veo la gran sensibilidad que tiene con el Pacífico. Tanto, que cuenta como infidencia que uno de los presidentes le quiso decir que fuera ministro y él le dijo: ‘no, yo me voy como gerente del Pacífico, si me da dos mil millones de dólares y yo le transformo el Pacífico’. Lógicamente le dijo que no, porque para el Pacífico no había plata.