​Cancillería aclaró que no despidió al cónsul en Florencia por su supuesta "cercanía" con Petro

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que el cónsul honorario de Colombia en Florencia, Italia, Gianni Lusena, fue retirado de su cargo actualmente debido a las múltiples quejas que, según la Cancillería, recibieron por parte de connacionales residentes en ese país.



El ahora excónsul venía ejerciendo sus funciones desde el 15 de febrero del año 2002. La Cancillería informó que actualmente la Procuraduría General de la Nación está adelantando las investigaciones correspondientes a las quejas presentadas por los colombianos. La decisión se tomó por la gravedad de las denuncias.



“El Ministerio por medio de la Embajada en Roma, informó al Estado italiano de dicha cesación de funciones y notificó esta decisión al señor Lusena, quien a la fecha ha hecho caso omiso y no ha entregado los archivos, símbolos patrios ni las dos placas diplomáticas que le había otorgado el Gobierno italiano”, informó la Cancillería.



La cartera además informó que frente a las informaciones que ha surgido de un supuesto acercamiento de Lusena con el presidente electo Gustavo Petro no tendrían relación ni motivo alguno con la suspensión del cargo.



“Su remoción del cargo es totalmente ajena a cualquier posición o afinidad política, hechos que se produjeron meses antes de la elección presidencial y debido a las quejas de abuso presentadas por connacionales”, informó la Cancillería.



Frente a su remoción del cargo, Lusena aseguró que únicamente le notificaron de la suspensión como cónsul pero que no le han permitido defenderse.



“Esta fue una decisión unilateral, a mí me dijeron chao y hasta luego, no me permitieron decir nada. Yo escribí una carta a la Cancillería, al presidente Duque y a la embajadora permitiendo que me dejaran explicar unas razones y defenderme en este aspecto, no me han contestado, no me han dicho absolutamente nada”, aseguró Lusena en entrevista con la W Radio.



Respecto a su relación con el presidente electo Petro, Lusena afirmó que dicha comunicación se dio cuando Petro se contagió de Covid-19 en Italia.



“La relación es de haber dado una asistencia cuando se enfermó por Covid en Italia hace año y medio, yo como persona, como ser humano, la primera cosa que hice cuando usted ve que alguien está mal, guarda de su cuidado. Cuando le bajó la saturación a 70 hable con el médico y decidió internar al entonces senador Petro en el hospital y darle toda la asistencia que se le podía dar como a cualquier otro ciudadano”, afirmó el exconsul en la emisora.



Finalmente, Lusena aseguró que debido a los diversos compromisos que ha sostenido en los últimos días no ha entregado las placas diplomáticas, confirmó que lo hará apenas pueda.