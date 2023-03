Canciller radicó proyecto para hacer cumplir sentencias internacionales de derechos en el país

Ante el Senado de la República, el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, radicó un proyecto de ley que permita hacer cumplir las sentencias que sean emitidas por tribunales internacionales e instancias multilaterales competentes de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH).



El Canciller aseguró que muchas de las decisiones que emiten esas entidades u organismos internacionales no son tenidas en cuenta.



“Competentes de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Muchas de las decisiones de los tribunales y órganos competentes del exterior no son tenidas en cuenta, un desconocimiento total a los derechos fundamentales, sobre todo el debido proceso”, aseguró Leyva en medio de su radicación.



Según la ley, esta tiene como objeto principal “asegurar el cumplimiento y la ejecución de las sentencias, dictámenes y demás decisiones de los tribunales internacionales e instancias multilaterales competentes de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y prevenir y sancionar la omisión de esos deberes”.



Según el Canciller, con esta ley las entidades colombianas como las Cortes, Tribunales, la Fiscalía, la Procuraduría y todas las demás autoridades nacionales deberán cumplir dichas decisiones.



“Todas las autoridades judiciales o administrativas, nacionales, departamentales o municipales competentes darán cumplimiento o ejecutarán las precitadas sentencias, dictámenes y decisiones en los plazos o términos previstos en esas providencias o en los plazos o términos consagrados legalmente y, en defecto de previsión legal al respecto, adoptarán todas las medidas necesarias para su más pronto y urgente cumplimiento”, expresa el proyecto.



Justo el mismo día de su trámite, este ya comenzó a tener críticas, una de ellas la hizo la docente Sandra Borda.



“Puedo estar equivocada y le pido a un abogado que sepa de esto y si es el caso me corrija, pero ¿todo esto no es ya obligatorio? ¿no era justamente esa la intención del bloque de constitucionalidad?”, expresó la docente.