Cámara de Representantes aprobó la votación de la reforma tributaria

El presidente de la República, Gustavo Petro, está a poco de poder sancionar la que será por ahora la ley más importante de su gobierno, la reforma tributaria, la cual deberá surtir la conciliación la próxima semana con el Senado de la República.



El proyecto, fue aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes, mientras que en el Senado su discusión en la plenaria se dio el martes. Tal y como quedaría el texto de la ley permitiría que el gobierno Petro tenga a disposición de financiar sus programas sociales al menos 20 billones de pesos.



Durante el día, según reportó la Dirección Administrativa de la Cámara, hubo más de 20.000 ataques de hackers al sistema electrónico que se tiene para la llevar la votación en la plenaria, sin embargo se pudieron contener los ataques.



La suma concreta tan sólo la podrá anunciar el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, hasta cuando sea aprobada la conciliación, esto porque en cada corporación se retiraron algunos artículos con los que el gobierno esperaba recoger más ingresos. Por ejemplo este jueves la Cámara, sin el aval del gobierno, quitó lo relacionado con el impuesto a las mipymes, el cual si había sido acogido por el Senado.



La discusión en la Cámara, que tomó todo el día, arrancó con un grupo de artículos, entre el que estaba el pago de impuesto de renta y complementarios a las plataformas digitales (música, televisión, transporte, estudio, entre otras).



Tal y como pasó en el Senado, en la Cámara la discusión se calentó al llegar el artículo referente de la no deducibilidad de las regalías. Las mayorías del gobierno lograron aprobar una sobretasa de renta a los petroleros y a los mineros en función del precio internacional de los últimos 10 años, mientras que al petróleo sería progresiva de 5, 10 y 15 por ciento; y en el del carbón, de 5 o 10 por ciento. También se aprobó que no van a poder deducir las regalías.



La Cámara, con un amplio apoyo respaldó el impuesto a los plásticos de un solo uso. La discusión se centró, según la oposición en que el mismo cuando se cobre impactará a la industria, el sector agrícola, los comerciantes, que deberán trasladar sus incrementos a los colombianos.



En líneas generales el impuesto al patrimonio aplicará a las grandes fortunas que tendrán tarifas de entre 0 y 1,5 %. La tarifa más alta será transitoria.



En cuanto al tema de la cárcel para evasores la misma será cuando sea por tercera vez reincidente y por un monto de más de 1.000 millones de pesos.



Los llamados impuestos saludables también pasaron en medio de fuertes controversias, de los cuales se excluyeron el pan, la miel, el dulce de leche, el bocadillo y las obleas. La ley precisará que el impuesto para las bebidas aplicará a partir del 1 de julio del 2023 y el de los alimentos, desde el 1 de septiembre del próximo año.



Se cayó el impuesto a las iglesias; el 4x1000 ya no se aplicará a movimientos en cuentas bancarias inferiores a $13,3 millones al mes; no pasó el impuesto a las pensiones. En cuanto a las zonas francas, las mismas tendrán el 20 % del impuesto sobre el valor que exporten, mientras que deberán asumir el 35 % cuando sus productos se comercialicen en el mercado local.