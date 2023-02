"Buscan enfrentar a los trabajadores": Petro sobre debate de plataformas de transporte 

El candente debate que ha generado el proyecto de ley que buscaría prohibir las plataformas digitales de transporte no cesa, tanto así que el presidente Gustavo Petro se refirió este miércoles a la polémica.



A través de sus redes sociales, el Presidente habló sobre el debate que hay en el país por el proyecto que buscaría imponer fuertes sanciones a las plataformas que prestan servicios de movilidad y a sus colaboradores. Al respecto, Petro aseguró que la controversia lo que está ocasionando es enfrentar a los conductores de estas plataformas con los taxistas.



Incluso, fue enfático en que no debería cuestionarse quiénes trabajan más o quiénes tienen más derechos o beneficios porque, según recalcó, tanto los taxistas como los conductores de las plataformas de transporte están "bajo sobreexplotación".



"Buscan enfrentar unos trabajadores contra otros trabajadores, con el fin que el caos no permita el clima pacífico para reformas sociales. Tanto las personas que trabajan en plataformas como los y las taxistas son personas que estan bajo sobrexplotación", dijo Petro en Twitter.

De igual manera, el Presidente respondió un comentario de la congresista María Fernanda Cabal, quien cuestionó no solo el proyecto de ley, sino también el hecho de que en las últimas horas el mismo mandatario había precisado que dicho proyecto no era "política oficial" de su gobierno.



Frente a ello, Petro manifestó que son las autoridades de transporte las que tienen la potestad de sancionar o no. Además, precisó que hablar de que habría una prohibición a las plataformas de transporte es una "desinformación" con la cual solo buscan afectar a la sociedad.



"La potestad sancionatoria la tienen las autoridades de transporte incluso sobre el ciclista, de ahí a concluir prohibiciones es una desinformación de aquí a cafarnaum, y con una intención: Desatar violencias sociales", dijo.