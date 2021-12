En una entrevista de la W Radio, el Senador Gustavo Bolívar y la Senadora Aída Avella expusieron sus opiniones sobre el posible ingreso del exgobernador Luis Pérez al Pacto Histórico, una alianza que ha generado distintas reacciones dentro y fuera de la coalición de la oposición.



El senador de Colombia Humana inició comentando que: “a mí no me hubiera gustado que Petro se aliara con ciertas personas, pero por el camino he ido entendiendo que nosotros vamos tras la presidencia y solos no lo vamos a lograr”.



“Los angelitos no llegaremos solos a la Presidencia” añadió, justificando de ese modo el posible ingreso del también ex alcalde de Medellín a la coalición.



Bolívar había comentado con anterioridad en su cuenta de Twitter que "jamás votaría por alguien con tantos cuestionamientos" sin embargo, "para ganar la presidencia, todos los partidos harán alianzas. Nadie NUNCA ha ganado solo, ni Uribe en su mejor momento".



#Hilo Sobre Luis Pérez:

1/ Jamás votaría por un señor con tantos cuestionamientos.

2/ Para ganar la presidencia, todos los partidos harán alianzas. Nadie NUNCA ha ganado solo, ni Uribe en su mejor momento.

3/ El más cercano ideológicamente al Pacto Histórico es el Partido Liberal — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 30, 2021

Por su parte, Avella se opuso a que Pérez haga parte de la coalición de izquierda debido a los supuestos nexos del exalcalde de Medellín con la operación Orión y el paramilitarismo.



“Yo no me puedo olvidar porque no solamente mi partido ha sido víctima, sino muchas personas sobre todo en Antioquia fueron víctimas de la Operación Orión y esas son cosas en la historia que a lo mejor algunos se olvidan, pero a otros nos es muy difícil cuando estuvieron de por medio personas allegadas al partido y defensores de derechos humanos”, puntualizó.



Gustavo Petro se había manifestado anteriormente para negar la responsabilidad de Pérez en la Operación Orión, justificando la alianza política.

En la operación Orión se hicieron responsables directamente Uribe y Martha Lucía Ramírez, no ocultaron su responsabilidad, se trataba del gobierno nacional. Hubo un responsable indirecto: Don Berna.



En Bogotá nadie se quiere hacer responsable. — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 1, 2021

Distintos senadores del partido han comentado que esta alianza política es necesaria para conquistar el voto liberal.



Uno de ellos es Gustavo Bolívar, quien recalcó durante la entrevista realizada por la W Radio que este tipo de pactos son necesarios en la búsqueda de la Presidencia.



"Lo cierto es que ningún partido ha ganado el poder solo, ni siquiera Uribe en su mejor momento solo pudo llegar al poder. Esas adhesiones, que no sé si esté determinada, causan tanto escozor en muchas personas que quisieran que llegáramos solamente los angelitos al poder, pero es muy difícil hacerlo así", subrayó.