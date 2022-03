Betancourt descarta renunciar a candidatura presidencial como se lo propuso De la Calle

Una controversia entre la candidata presidencial del partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, y el senador electo, avalado por ese mismo partido, Humberto de la Calle, miembro de la coalición Centro Esperanza, estalló en las últimas horas.



De La Calle le envío un mensaje de texto al número privado de la candidata en el cual le solicitó que renuncie a su candidatura para él poder apoyar libremente a Sergio Fajardo.



La petición del Senador surgió debido a la doble militancia en la que estaría incurriendo por apoyar al candidato presidencial de la Coalición, Sergio Fajardo, y no a la de su partido, Ingrid Betancourt. La advertencia habría sido hecha a De la Calle por el Ministerio del Interior.



"Este Ministerio conceptuó de manera categórica que no puedo apoyar al candidato ganador de la consulta de la coalición, so pena de perder la investidura de senador. Mantengo mi lealtad a la coalición, pero debo sopesar también la responsabilidad que he adquirido con los votantes que me habilitaron para representarlos en el Senado", expresó de La Calle en el mensaje.



El exvicepresidente además reiteró en su mensaje: "No desconozco tu derecho a aspirar a la Presidencia, pero en las actuales circunstancias te invito a sumar fuerzas al centro. Es el momento de la unidad. Creo firmemente que es el camino que le conviene a Colombia", aseguró el senador.



Lea además: ¿Se avecina una nueva alianza? Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández se reunieron en Bogotá



De forma categoría la candidata Betancourt rechazó los comentarios y aseguró que no aceptará los chantajes que le están haciendo al partido, aunque aseguró que respeta al senador, afirmó que esa fue la decisión que él tomó y la cual debe solucionar por su cuenta.



"Todos estamos sujetos a la ley y conocemos las reglas. Él está inscrito en Verde Oxígeno, las puertas están abiertas para que él venga y nos acompañe en esta opción y las urnas han castigado a Sergio Fajardo, donde vemos que no ha logrado congregar a la ciudadanía, que está cayendo en las encuestas", aseguró Betancourt a los medios de comunicación.



La candidata se preguntó por qué si Fajardo ha venido cayendo en la contienda electoral, tiene que ser ella quien renuncie a su aspiración de llegar a la Presidencia de Colombia.



"Por qué razón tienen que presentar que la solución es quitarle opciones a la democracia y pedirle al partido Verde Oxígeno que no esté realmente abriéndole estás opciones democráticas de cambio a los colombianos. Es una posición que me parece inmadura políticamente, no es responsable ni con el país, ni con la coherencia que deberían tener", aseguró la excongresista.



Le puede interesar: Marbelle se pronunció tras ser denunciada por comentario racista contra Francia Márquez



Bajo las leyes colombianas, el senador no podrá hacerle campaña electoral al candidato Fajardo debido a que el partido que lo avaló ante el Senado tiene su propia candidata.



"Nunca le voy a pedir a él que se suba a una tarima conmigo, aunque si quisiera, las puertas están abiertas, siempre estará bienvenido. Pensamos que el centro se tiene que unir, pero con una opción que gane, no con una opción que esté de capa a caída", aseguró Betancourt.



Finalmente la candidata presidencial aseguró que no renunciará de su aspiración e irá hasta las elecciones en primera vuelta por los colombianos que han creído en su candidatura.