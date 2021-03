Armando Benedetti se echa para atrás y se queda en el Pacto Histórico con Petro

Andrés Camilo Osorio

La fisura en el Pacto Histórico surgida por una confrontación en Twitter entre los senadores Gustavo Bolívar y Armando Benedetti quedó saldada este sábado, según lo anunció la exalcaldesa de Bogotá y miembro de esa coalición Clara López.



En su cuenta de Twitter, López anunció: "Superada la desavenencia entre @GustavoBolivar y @AABenedetti. No hay fisura alguna en el #PactoHistorico. Esta tarde con @cielo_rusinque nos reuniremos con los senadores quienes harán pública su voluntad de unidad y su reconciliación. #PactoHistorico".

Superada la desavenencia entre @GustavoBolivar @AABenedetti. No hay fisura alguna en el #PactoHistorico. Esta tarde con @cielo_rusinque nos reuniremos con los senadores quienes harán pública su voluntad de unidad y su reconciliación. #PactoHistorico — Clara López Obregón (@ClaraLopezObre) March 13, 2021

El retiro de Benedetti del Pacto Histórico lo anunció el senador en la noche del viernes, luego de un cruce de trinos con su homólogo de la Colombia Humana Gustavo Bolívar, quien aseguró que le parecía curioso que los supuestos delitos de Benedetti los hubiera cometido cuando “era uribista”, pero lo acusaran ahora que se sumó al Pacto Histórico.



“Creo en la Corte. Si Benedetti es culpable, irá preso, si es inocente será absuelto. Le pido que se retire del pacto mientras resuelve su situación”, señaló Gustavo Bolívar.



En respuesta, Benedetti aseguró que es curioso que Bolívar confíe tanto en Cristina Lombana. “Su clasismo y su machismo, sumado a su afán de protagonismo son el verdadero obstáculo que tiene el Pacto Histórico. Me voy, no por su petición sino por su actitud desleal, canalla y de un hijuep***”.



Bolívar, senador de la Colombia Humana, replicó que no cree en Lombana sino en la Corte Suprema, porque las decisiones se toman en colectivo y aseguró que el Pacto Histórico debe estar por encima de todos los que participan.



Luego del choque en Twitter, líderes del Pacto Histórico les pidieron a los dos congresistas resolver sus controversias personalmente y no provocar disputas en redes sociales.

Posteriormente, los senadores se habrían reunido por canales virtuales para hablar del tema, en conversación mediada por Clara López, como se ve en una foto compartida en Twitter por Gustavo Bolívar.

"Concibo la política sin secretos, transparente. Muchos critican que las cosas se digan en público, otras valoran conocer lo q pensamos sobre cada tema. Mientras se construyen los canales y para no afectar el Pacto Histórico trataremos estos temas en privado. ¡Seguimos adelante!", dijo Bolívar.

Gustavo Petro, excandidato presidencial, también publicó en la misma red social: "Las decisiones del Pacto Histórico son colectivas. Los procedimientos para tramitar divergencias están en construcción, pero no dependen de la decisión individual. Debemos saber actuar en medio de la diferencia y bajo el espíritu de las decisiones colectivas".

A lo que Benedetti replicó: "Totalmente de acuerdo!!! Que se queden atrás las decisiones individuales con sus vanidades. Todos debemos actuar "BAJO ÉL ESPÍRITU DE LAS DECISIONES COLECTIVAS".... ...Llegué a donde @petrogustavo para ayudar a que sea presidente! No a tramitar ambiciones mías!".



Le puede interesar: Consultas interpartidistas se realizarán el 7 de noviembre para elecciones del 2022