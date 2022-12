Barreras pide a Petro convocar al Congreso a sesiones extras para discutir reformas claves

En la última sesión del periodo ordinario, el presidente del Senado, Roy Barreras, anunció que le solicitó al gobierno convocar al Congreso de la República a sesiones extras desde el 7 de febrero para empezar a discutir reformas claves.



En la sesión del viernes, la plenaria aprobó por unanimidad y discusión alguna los ascensos de más de 40 altos mandos de todas las fuerzas, entre ellos el director de la Policía Brigadier General, Henry Sanabria al rango de general.



"Este Congreso debe recuperar su legitimidad", indicó el dignatario del Senado, a quien sus diferentes compañeros le resaltaron su compromiso y esfuerzo personal por estar hasta último momento de la sesión pese a las dolencias de salud que tiene por el cáncer que está enfrentando y que hoy en particular lo tenía recaído.



“Le he pedido al presidente Petro que cite sesiones extras a partir del 7 de febrero para aprobar las reformas sociales, promesas del mandato del Pacto”, señaló Barreras, quien recordó que espera el trámite de la ley sometimiento y las reformas laboral, pensional y de salud, que anunciado el gobierno llevará al Congreso.



El periodo ordinario de sesiones del Congreso en el primer semestre del año va del 16 de marzo al 20 de junio, pero para 2023 se deberá estudiar y votar el plan nacional de desarrollo, por lo que debe citar a extras.



“Seguimos trabajando en recuperar la confianza de los colombianos y por eso trabajaremos en aprobar las reformas sociales, para que Colombia no siga siendo el quinto país más inequitativo del mundo”, sostuvo.



Finalmente con respecto a los ascensos sostuvo que “con el ascenso hoy de los y las honorables oficiales rendimos homenaje a la labor diaria de nuestras Fuerzas Militares al garantizar la seguridad y el ejercicio de los derechos y libertades de los colombianos. ¡Honor y gloria a nuestros hombres y mujeres de tierra, mar y aire!”.