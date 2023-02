Bandas que se acojan a ley de sometimiento no pagarían ni un día de cárcel: Procuradora

La procuradora Margarita Cabello lanzó fuertes críticas al proyecto de ley de sometimiento propuesto por el Gobierno de Gustavo Petro. Aunque, según el texto presentado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, las penas de quienes se sometan estarían entre los seis y los ocho años de prisión, la jefa del Ministerio Público advierte que cabe la posibilidad de que estos criminales no paguen ni un día de cárcel.



De acuerdo con Cabello, con el principio de oportunidad ofrecido por el Gobierno, las penas de cárcel de los narcotraficantes e integrantes de bandas criminales que se sometan serían nulas.



“Si se está permitiendo que en esta ley de sometimiento haya principio de oportunidad, quiere decir que no pagarían un solo día de cárcel por los arreglos”, aseguró la jefe del Ministerio Público en diálogo con Vicky en Semana.



La Procuradora también señaló que en el proyecto presentado ante el Consejo Superior de Política Criminal, aplica el principio de oportunidad en delitos como concierto para delinquir, que generalmente se imputa a los delincuentes de alto impacto.



Además de cuestionar los beneficios que las bandas criminales podrían recibir bajo la ley de sometimiento, la Procuradora señaló que el proyecto desprotege a las víctimas "Uno pudiera decir que están beneficiando más a los grandes delincuentes de este país que a las víctimas", aseguró.



"Para poder actuar en estos procesos las víctimas tienen que hacerlo a través de un vocero, quedan por fuera y a esas organizaciones criminales se les da un tratamiento muy particular frente a esos crímenes de alto impacto", agregó la Procuradora.



Incluso, Cabello sostuvo que el proyecto no solo desprotege a las víctimas, sino que también "les vulnera sus derechos". “Miren lo paradójico de este proyecto. A las víctimas les va mejor con las normas de hoy que con el proyecto que quieren presentar porque les quitan derechos que hoy tienen", mencionó.