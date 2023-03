Aspirantes a la Alcaldía de Cali responden por qué prefieren firmas en lugar del respaldo de algún partido

Luego de que se estableciera que en el Valle del Cauca hay un boom de personas que quieren participar en las próximas elecciones territoriales que tendrán lugar el 29 de octubre del presente año, El País le preguntó a varios de los aspirantes a la Alcaldía de Cali ¿por qué decidieron inscribir un movimiento significativo de ciudadanos y encontrar ese respaldo para postular su aspiración ante la registraduría, y no buscar el aval de un partido político?, y esto fue lo que dijeron:



Diana Rojas: "Desde la experiencia en lo público sé la importancia de gobernar con independencia para tomar decisiones. Esta es una candidatura en la que caben todos los que compartan esa visión de ciudad, pero mi aval me lo da la ciudadanía".



Alejandro Eder: "Voy por firmas porque en mi campaña y próxima Alcaldía caben todos, de todos los lados e ideologías. Lo único que les pido es coherencia, ética y trabajo serio. Seré un alcalde que va a camellar duro y, quien quiera acompañarme, bienvenido".



Roberto Ortiz: "En las pasadas elecciones fui por firmas y esta vez lo vuelvo hacer. Quiero que los caleños me avalen y luego me den la oportunidad de administrar la ciudad. Una candidatura ciudadana alejada de la corrupción, para llegar a resolver los problemas de Cali".



Miyerlandi Torres "Si recogemos firmas es porque no creemos en divisiones de clanes o casas. Debemos pensar en una Cali unida, donde lo más importante sea la cercanía con las personas. En Colombia somos testigos de que las divisiones políticas nos llevan al atraso".



Juanita Cataño: "Mi candidatura por firmas es casi que un seguro para garantizar ir a la Alcaldía de Cali, no por engañar a la ciudadanía, como al final muchos lo hacen, buscando apoyos políticos de espaldas. Aunque en principio había solicitado el aval de Cambio Radical".



Hernando Morales: "Tomé la decisión de ir por firmas porque me permite actuar de manera independiente, pensando en lo que quieren los caleños. Tomamos la decisión de escuchar a los ciudadanos para lograr consensos y plasmarlos en un programa de gobierno".



David Millán: "La decisión de irnos por firmas es porque queremos representar una opción diferente a las estructuras políticas. Lo decimos honestamente, porque tenemos la intención de que la ciudadanía recupere el control de su ciudad".



Darschan Ocampo: "En este momento creería yo que la sociedad piensa: ‘no va a pasar nada, los partidos son lo mismo de lo mismo y es mejor creer en personas’. Por eso, de momento, para estas elecciones voy por un movimiento independiente".



Wilson Ruiz: "Busco el aval ciudadano por firmas porque yo no represento ningún partido político. Nunca he militado en movimientos políticos ni he aspirado a cargos de elección popular. Quiero que sean los ciudadanos los que avalen mi nombre".



Denninson Mendoza: "Nosotros hoy no encontramos identidad alguna en ninguno de los partidos políticos tradicionales. No reconocemos las jefaturas para poder avanzar en las propuestas que lleven a Cali a convertirse en la mejor ciudad para vivir en América Latina".



Luis Alfredo Martínez: "La Inscripción por firmas, en mi caso como comunero, es el camino largo políticamente hablando, pero es el proceso que permite a la gente decidir sobre sus dirigentes y sus propuestas. En el camino recorrido hemos priorizado acciones que demuestren los principios que rigen esta propuesta política".