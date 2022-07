Así va la puja por los acuerdos políticos de cargos de control y poder en el Congreso

A una semana exacta de que se instalen las sesiones ordinarias del nuevo Congreso de la República, los partidos políticos se juegan el primer gran mano a mano en donde están en juego los llamados cargos de control y poder en el Senado y la Cámara.



La labor está a cargo de los llamados compromisarios de los partidos, y el coordinador de esos diálogos es el entrante presidente del Senado, Roy Barreras, quien desde este miércoles se empezó a reunir con todos los partidos, tanto los de gobierno, independientes y de la oposición, para ir construyendo ese cuadro de poder que debe quedar listo a más tardar el 19 de julio.



“Tengo una responsabilidad conducir las negociaciones que permitan que todos los partidos que se han declarado de gobierno Pacto Histórico, Verde, ASI, Comunes, el Partido Conservador, el Partido de la U y el Partido Liberal, tengan los espacios justos para ejercer su liderazgo. Las dignidades en las corporaciones responden a los partidos de gobierno, los partidos de oposición e independientes no gobiernan porque la Constitución no lo permite y no están en las dignidades”, sostuvo Barreras.



El senador del Pacto Histórico advirtió que a la coalición de gobierno podría llegar un partido más, Cambio Radical. “Hemos invitado a Cambio Radical, que son de origen liberal, que defendieron el acuerdo de paz, es el único que nos falta que se declare de gobierno para poder partir a discutir la distribución de las llamadas dignidades”.



En ese orden, los partidos de gobierno serán los que tengan las presidencia y primera vicepresidencias en las mesas directivas del Senado y la Cámara, como también las presidencias de las comisiones en ambas corporaciones.



En el caso de los independientes y la oposición sólo les corresponderá las segundas vicepresidencias en las mesas directivas y si tienen suerte alguna vicepresidencia en comisiones.



Frente a las pretensiones del Pacto Histórico de querer tener las presidencias del Senado y la Cámara en el primer año, Barreras, aseguró que es válido pedirlo, pero que hasta ahora arrancas las negociaciones. Para la presidencia de la Cámara por el Pacto Histórico, el aspirante es David Racero.



Uno de los compromisarios, el senador del Partido de la U, José David Name, aseguró que “nosotros creemos que deber haber un equilibrio al interior del Congreso, si el Pacto Histórico inicia en Senado, debería iniciar en Cámara el Partido Liberal y estamos dispuestos a apoyar al liberalismo para que tengan la presidencia de la Cámara en el primer año”.



Planteó además que “no va a ocurrir que el Pacto Histórico no tendrá Presidencia del Senado y Presidencia de Cámara en el primer año, no tienen los votos necesarios para elegirse solos y esto tiene que ser de acuerdos y para que exista un equilibrio tiene que ser un partido diferente en Cámara y el partido que tiene más curules en Cámara es el Partido Liberal, por eso creemos que debe ser esa colectividad la que inicie la presidencia en Cámara”.



Por su parte la senadora de Comunes, Sandra Ramírez, sostuvo que su partido quiere que le den la presidencia de la Comisión Quinta del Senado, en donde se tendrá que tramitar la reforma agraria, uno de los temas que quedó pendiente del acuerdo de paz y que es un asunto de especial interés para la exguerrilla de las Farc.



El representante a la Cámara por el Partido Conservador, Juan Carlos Wills, otro de los compromisarios, señaló que el partido tiene los números suficientes para que le den la Presidencia de la Cámara en el segundo año, para lo cual ya tienen el apoyo de otros partidos que les acompañarían en ese propósito.



En la tarde del miércoles seguían las reuniones de Barreras con los partidos, entre ellos el liberalismo, el cual le ratificó que quieren la presidencia de la Cámara. Este partido además se reunirá el jueves en Armenia para definir quién de sus representantes será el candidato oficial para esa dignidad.