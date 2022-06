Así se empiezan a conformar las mayorías del presidente Petro en el Congreso

Con su elección como nuevo mandatario de Colombia, Gustavo Petro, debe lograr otra victoria que le será fundamental para su gobierno, lograr una coalición fuerte en el Congreso de la República para alcanzar la aprobación de las reformas que serán fundamentales para su periodo presidencial.



Para eso no se puede perder el tiempo, el nuevo Congreso se deberá posesionar en un mes y ese día, el 20 de julio ya deberá estar conformada la nueva coalición de gobierno, que a simple vista parecería no tener una grandes mayorías como pasó en el gobierno de Juan Manuel Santos recientemente. Petro arranca con los votos que tiene del Pacto Histórico, 20 senadores y 29 representantes a la Cámara, pero eso no es suficiente.



El Pacto Histórico tiene como su principal articulador al senador Roy Barreras, quien aseguró que en primer lugar están los partidos que acompañaron al Pacto Histórico, en ese sentido además del Polo Democrático y los Decentes que estuvieron en esa coalición, ahora se debe concretar el apoyo de los verdes.



El principal de los referentes de los verdes, el senador electo Humberto de la Calle Lombana, ya evidenció que apoyará a Petro en algunos temas pero que no será de la coalición. “Por fortuna concluyó esta sucia campaña. El triunfo de Gustavo Petro es nítido. Desde el Senado adoptaré una posición independiente. Apoyaré las iniciativas provechosas y me opondré a las nocivas. Espero nuevos bríos para el proceso de paz”, manifestó el senador electo.

Los verdes tendrán 13 senadores y 11 representantes a la Cámara. De esa bancada están fijos los congresistas que se fueron con Petro, unos 10 en promedio, pero los 13 se fueron independientes o con Rodolfo Hernández. Lo que deberá lograr el compromisario Barreras es que los verdes apoyen a Petro y sean partido de gobierno, más no que se vayan como independientes, como esperan algunos de los verdes que hasta antes de la segunda vuelta así lo planteaban.



La otra gran apuesta para la nueva coalición de gobierno es que llegue el Partido Liberal. Al respecto el senador y coordinador clave de la campaña del Pacto, Armando Benedetti, es muy fundamental para esa coalición. Precisamente, parte del liberalismo estuvo con Petro en toda la campaña, pese a que en la primera vuelta la colectividad adhirió Federico Gutiérrez, y en la segunda vuelta quedaron en libertad. Los liberales en el Senado tienen 14 mientras que en la Cámara serán 33, siendo la bancada más grande.



De la misma forma está muy cerca el Partido de la U, del cual al menos la mitad de los congresistas estuvieron con el nuevo mandatario en la segunda vuelta. La U, que fue uno de los partidos más castigados por los electores en las elecciones de marzo llegó a 10 senadores y 16 curules en la Cámara.



Entre las incertidumbres de cuál posición tomarían si gobierno o independientes como lo están en la actualidad, es el partido Cambio Radical. Si bien la colectividad quedó en libertad en la segunda vuelta, no todos los congresistas se fueron con Petro, por el contrario fueron más cercanos al ingeniero Hernández. En el Senado Cambio Radical tendrá desde el 20 de julio 11 curules y en la Cámara 16 representantes.



Las curules de paz, que son 16 en la Cámara, también harán parte de las mayorías de Petro en el Congreso. De los 16 en la primera vuelta 12 de ellos ya anunciaron su apoyo al líder del Pacto Histórico. Junto a las congresistas de las víctimas, también estarán los dos indígenas en el Senado y cinco más en la Cámara entre indígenas y negritudes.



Igualmente llegarán a la coalición de gobierno 10 congresistas más, los cinco senadores y cinco representantes a la Cámara de Comunes, la bancada de la exguerrilla de las Farc, que le apoyaron en ambas vueltas presidenciales.



La oposición claramente está marcada en los partidos Centro Democrático y Conservador, aunque en esta última hay algunos sectores que estuvieron cercanos a Petro en la segunda vuelta por lo que no se descarta que el partido pueda optar por la independencia y no por la oposición.



En el uribismo desde ya está claro que la oposición la van a liderar los senadores María Fernanda Cabal y Migue Uribe. La senadora Cabal, al respecto, indicó que “una etapa difícil de la vida nacional está por empezar y debemos prepararnos para enfrentarla, con el tesón que demanda la defensa de nuestros principios y valores. No es momento para el conformismo, es momento de luchar por nuestra libertad”.

Frente al uribismo, el senador Benedetti, consideró que es fundamental que el presidente electo Petro se siente a dialogar con el expresidente Álvaro Uribe para encontrar los acuerdos básicos que permitan aprobar las reformas que necesita el país, lo cual no significa que dejen de ser oposición.



Primera reunión

Esa tarea de empezar a concretar la coalición de gobierno arrancó desde este mismo lunes, con la reunión, por separado de las bancadas del Pacto Histórico. Primero la de Senado y luego la de Cámara.



Según informó el senador Roy Barreras, en la cita se hará un análisis de los resultados, además de fijar una ruta para hablar con los otros partidos y concretar la coalición.



De la misma forma se espera que la reunión sirva para plantear alternativas de como hacer el acuerdo nacional que planteó el presidente electo, en donde espera que no estén sólo los 11 millones que apoyaron a Petro, sino también los 10 millones y medio de Rodolfo Hernández.