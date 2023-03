"Así no se hace la diplomacia, así se hace un oso": No paran las críticas por la salida de Laura Gil de la Cancillería

“A este encuentro debió venir el Canciller y el Ministro de Justicia, pero en su lugar envían a una viceministra como jefe de la delegación y la echan del puesto en medio de la negociación. Esas decisiones se toman luego que el jefe de la delegación rinda el informe al país y al Presidente, esto es totalmente inapropiado. Así no se hace la diplomacia, así se hace un oso”.



Así se refirió el representante a la Cámara Alejandro Ocampo a la salida de la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, quien, según información de prensa, se enteró de su despido por medio de un comunicado de la Cancillería, mientras se encontraba en Viena, participando en la 66° Sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU.



Por ello, Ocampo reiteró que: “me parece inapropiado que hayan decidido cambiar a la Viceministra en pleno encuentro diplomático con todos los países del mundo mientras discutíamos un tema tan importante como lo es el futuro de las drogas en el mundo y las resoluciones que nos rigen a todos los países”.



Hasta el momento la Cancillería no se ha pronunciado sobre las razones por las que Gil dejaría el viceministerio, pero según reveló Semana, esa decisión se debería a tensiones con otros funcionarios y hasta con el mismo ministro de Relaciones Internacionales, Álvaro Leyva.



“La doctora Laura Gil Savastano, desde su nueva posición continuará coadyuvando en el exterior al desarrollo de políticas de género. Esta Cancillería agradece su compromiso, avances y el trabajo realizado por ella durante estos meses”, informó el martes el ministerio anunciando su salida.



La decisión tomada por la Cancillería ha generado rechazo en diferentes sectores, especialmente por parte de varias organizaciones feministas que le están solicitando al Gobierno que la mantengan en el cargo, por los avances en la política exterior feminista que estaba liderando Gil.



"Quiero expresar mi total solidaridad con Laura Gil, y mi respaldo a su excelente labor en la Cancillería. Espero que se reconozca debidamente su aporte a la construcción de la política exterior del actual Gobierno", dijo el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda.



Lo cierto es que la diplomática no se irá por completo del Ejecutivo, sino que su nuevo trabajo será como embajadora en Viena, Austria. Por ahora se está a la espera de que acepte esa nueva posición y firme el beneplácito.



En su reemplazo llegaría Elizabeth Taylor, una bióloga con maestría en protección del medio marino y quien se desempeñó en el pasado como embajadora de Colombia en Kenia.



Esta salida se suma al reciente remezón que tuvo el gabinete de Gustavo Petro en el que salieron los ministros de Educación, Alejandro Gaviria; de Cultura, Patricia Ariza y de Deporte, María Isabel Urrutia.



Al respecto, el abogado Daniel Briceño se refirió al reciente anuncio de la Cancillería en su cuenta de Twitter: “Nepotismo, nombramientos sin los requisitos de ley, maltrato y acoso laboral son las denuncias que salen diariamente en contra del Canciller Álvaro Leyva. La salida de la viceministra Laura Gil sigue demostrando que la Cancillería está en uno de sus peores momentos”.