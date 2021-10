Así fue el foro de los precandidatos del Centro Democrático, este sábado en Cali

Este sábado, desde las 11:00 de la mañana, en el centro de eventos La Martina ubicado en la vía entre Cali y Jamundí, se realizó el foro de precandidatos presidenciales del partido Centro Democrático, enfocado en las propuestas para la superación de la pobreza y la reactivación económica del país.



Al foro, que contó con la participación del expresidente Álvaro Uribe de manera virtual, asistieron los precandidatos Rafael Nieto, Alirio Barrera, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Óscar Iván Zuluaga.

Una de las intervenciones que más llamó la atención fue la de Rafael Nieto, quien se mostró autocrítico con el partido y el actual gobierno, y también con el hecho de que el expresidente Uribe no estuviera en el foro de forma presencial. "No es suficiente, debemos trabajar, trabajar y trabajar para ganar las elecciones de 2022", dijo.



Y agregó: "nosotros en la campaña pasada le dijimos al país ‘menos impuestos, más salarios’ y no cumplimos. Y sí se puede cumplir. Se deben cumplir las promesas de campaña".



Nieto expuso que el camino para superar la pobreza en Colombia no es seguir aumentando el gasto del Estado para ampliar el número de ciudadanos que dependen de la asistencia social, los subsidios, pues justamente aquello es reconocer que se fracasó en la tarea.



"Cuando el gobierno se precia de haber sumado muchos más ciudadanos que quedan cubiertos por los auxilios, reconoce implícitamente que no hemos sido capaces de sacar a esos ciudadanos de la pobreza y que por tanto dependen de la red de asistencia social. Se debe facilitar la posibilidad del emprendimiento y educación de calidad para acceder al empleo, y para lograrlo se debe redirigir el gasto público del Estado, cuyos gastos de funcionamiento han crecido un 700% en los últimos 20 años. Hay que reducir el tamaño del Estado y ese gasto público se debe redireccionar a infraestructura, vivienda y el campo", aseveró

A su turno, la senadora y Paloma Valencia inició su intervención haciéndose una pregunta: ¿cómo superamos la pobreza en Colombia, donde no es aceptable que siete millones de ciudadanos estén en la pobreza extrema? En la respuesta planteó la necesidad de iniciar transformaciones sociales de fondo, entre ellas garantizar un sistema productivo abierto, y no uno que excluye y que impide que los colombianos salgan adelante.



"Como es posible que las mipymes colombianas, que son más o menos el 90% de las empresas del país, la gran mayoría sigan en la informalidad. Eso significa que nadie las ve, que no tienen acceso a un crédito, a los mercados. Necesitamos quitar las barreras que ha puesto el Estado para impedir que la gente participe en la economía, porque defender el sistema económico va a ser mucho más fácil si todos los colombianos se benefician de ese sistema", dijo Valencia.



Y apuntó: "Conocí el caso de una campesina que hace mermeladas deliciosas en el Tolima. ¿Por qué no las vendes en los supermercados?, le pregunté. ‘No tengo Invima’, me dijo. ‘Y sacarlo cuesta $3 millones y la mermelada la vendo a $5000’. ¿Cómo le podemos pedir a un campesino que cumpla además de Invima, Cámara de Comercio, permisos de funcionamiento, presentar información endógena, exógena, extraterrestre, ante la Dian? Nadie puede. Si no logramos simplificar la economía para que la gente pueda salir adelante nunca se va lograr".



La senadora anunció que radicó el proyecto Escalera de la Formalidad, en el que propone que las empresas nazcan con cámara de comercio gratuita y declarando renta con tarifa cero.

La también candidata presidencial María Fernanda Cabal, por su parte, inició su discurso con un grito de batalla: "ser Cabal, jamás comunista". Aseguró que durante el paro nacional, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se le parecía al emperador Nerón: "tocando la lira mientras Roma ardía". E insistió en calificar a los medios de comunicación como "mezquinos", por el cubrimiento del paro.



"La amenaza a la seguridad nacional es real, y esta ahí afuera. La guerra urbana la vivimos aquí. Por eso entre mis propuestas está crear una ley de seguridad nacional que nos permitirá mayor inteligencia para saber cómo y cuándo actuar en cada lugar. Debe permitirnos trazar alianzas con agencias de inteligencia de naciones aliadas en la defensa de la democracia", subrayó.



El precandidato Óscar Iván Zuluaga fue el primero en intervenir en el foro, donde propuso un plan choque para la región, "que generará 50 mil empleos en Cali y Buenaventura. Esta propuesta integra ingreso, educación y alimentación, que es el camino para abrir las puertas de las oportunidades y cerrárselas al delito".



Zuluaga recordó también una propuesta que lanzó en Buenaventura: "jardines infantiles gratuitos, para que las mujeres puedan dejar a sus hijos e ir a trabajar. Con la tranquilidad de que recibirán educación, cuidado y alimentación".



El foro de los precandidatos del CD lo cerró el precandidato Alirio Barrera Rodríguez, quien aseguró que trabajará por la industria del Valle garantizando la protección a la inversión, e insistió, por otro lado, en que no está de acuerdo con el uso recreativo de la marihuana.