"¿Así es el grado de la mentira?": Petro sobre quienes señalan que él suspenderá la explotación de hidrocarburos

Cada vez se agranda más la controversia en Colombia sobre el futuro de la explotación de hidrocarburos, luego de las declaraciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien afirmó que en Colombia no se ejecutarán nuevos contratos de exploración de petróleo y gas.



Las declaraciones de la ministra desataron todo tipo de reacciones y preocupación sobre el futuro de la exploración de gas y petróleo en el país, pues cerró tajantemente la puerta a la firma de nuevos contratos.



"Decidimos que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático", argumentó Vélez durante el Foro Económico Mundial que se realizó en Davos, Suiza.



Sobre esto, el mandatario colombiano aseguró que los contratos que actualmente tiene Colombia seguirán vigentes. "No es que se suspendan los contratos actuales de explotación que ya consiste en sacar la materia prima y de exploración que consiste en buscar más, esos siguen vigentes. La labor que hemos hecho estos meses ha hecho que las reservas actuales de gas en Colombia ya alcanzan para el consumo interno en un periodo entre 2037 y 2042", afirmó Petro a los medios de comunicación.



De hecho, este jueves, el mandatario se volvió a referir de nuevo sobre el tema y preguntó en qué momento él o la ministra han dicho que se suspenderá la explotación de hidrocarburos.



"¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna entrevista mía o de la ministra de energía donde digamos que vamos a suspender la explotación de hidrocarburos? ¿Así es el grado de la mentira?", escribió Petro en su cuenta de Twitter.

