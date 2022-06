Así avanza el empalme entre Iván Duque y Gustavo Petro

Contrario a lo que muchos pensaban, la transición entre el Gobierno saliente, en cabeza del presidente Iván Duque Márquez, y el Gobierno entrante de Gustavo Petro avanza de una manera cordial y sin contratiempos, algo que quedó evidenciado con la reunión entre ambos mandatarios el pasado jueves en la Casa de Nariño.



A partir de mañana, los equipos de empalme dispuestos por ambos gobernantes sostendrán reuniones hasta el próximo martes para discutir sobre los avances en los sectores de transporte, comercio, función pública, educación, trabajo, agricultura, entre otros.



“Todos los documentos e informes de gestión los vamos a hacer públicos, y en la medida que se vayan adelantando las mesas técnicas de empalmes, también las haremos públicas. Yo quiero que el pueblo colombiano vea con claridad lo que se está entregando”, aseguró el actual Mandatario de los colombianos.



Sin embargo, ya se han evidenciado algunos roces entre Duque y Petro con respecto a la manera en que piensa gobernar el segundo o las medidas que dispondrá.



Por ejemplo sobre el diálogo entre Petro y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la posible apertura total de las fronteras entre ambos, Duque aseguró que las fronteras no han estado cerradas.



Sobre la llamada entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el electo presidente, que para algunos sectores sorprendió al ser a los pocos días pasadas las elecciones, Duque indicó: “Las relaciones no son con los presidentes, son con los países, aquí tenemos que despersonalizar muchas veces esas relaciones y así ha sido. Estados Unidos ha sido un aliado económico y Colombia un aliado de los Estados Unidos, no hay nada de extraordinario”.



De otro lado, Petro le solicitó al actual Jefe de Estado no adquirir más aviones durante el mes y medio que le queda de mandato: “Todo avión que se compre para instituciones públicas en estas semanas, se vuelve a vender. Le solicito al presidente Duque suspender esas compras”.



En respuesta, Duque sostuvo: “No estamos haciendo compras de aviones suntuarias de equipamiento militar que corresponda a decisiones de último momento, Colombia tiene un plan de adquisiciones porque hay muchos equipos que están en obsolescencia, hay otros que se han ido reemplazando”.



En suma, Petro ha venido informando en sus redes sociales que radicaría la reforma al Código Electoral y prohibiría todo tipo de ‘espectáculos’ con la muerte de animales tras el desplome en corraleja en Tolima.



Ahora bien, para la docente e investigadora Patricia Muñoz, el comienzo del empalme ha demostrado disposición de ambas partes para la entrega y recepción de información.



“Lo que se pueden presentar son situaciones de solicitud de mayor información, pero no esa expectativa de que siempre debe haber tensiones. Una tarea que es importante está sujeta siempre a protocolos de entrega de información. Estos ejercicios deben desarrollarse con voluntad política para que sea cordial y eficaz”, aseguró Muñoz.



Por su parte, el analista y columnista John Mario González aseguró que, aunque el proceso se ha realizado de forma diplomática, es importante que el equipo del Gobierno Petro comience a definir los roles de los Ministerios, para generar tranquilidad en diferentes áreas.



“Hasta ahora el proceso político de las primeras de cambio y de empalme ha resultado más tranquilo, institucional y diplomático. Seguro surgirán diferencias pronto y, sobre todo, de cara a un necesario corte de cuentas que busque hacer la administración entrante”, expresó el columnista.



Coincidiendo con ambos analistas, el docente Jorge Munevar aseguró que los encuentros se han desarrollado de forma protocolaria: “Habría que ver si de pronto las comisiones perciben o necesitan una mayor información que de pronto en algún momento no se informe o aclare. Se percibe un acomodamiento que está dando paso a una transición agradable”.



Respecto a lo que significa la transición de Gobierno entre diferentes líneas políticas, la investigadora Muñoz aseguró que dichas transiciones no necesariamente están marcadas por situaciones negativas.



“Son reuniones, encuentros, se está haciendo la entrega del poder y hay una voluntad política que parece asistir a unos y otros para que el proceso se desarrolle de manera tranquila y cordial, debemos rodear a los actores políticos de ambos Gobiernos para que puedan dialogar tranquilamente”, expresó Muñoz.



El columnista González aseguró: “Significa mucho para el país desde el punto de vista de una oportunidad del fortalecimiento democrático e institucional, de quienes no han tenido la ocasión de gobernar en el plano nacional. Es un camino lleno de riesgos e incertidumbres, pero también de oportunidades”.



Finalmente, el analista Munevar, aseguró que el cambio es positivo políticamente frente a las transiciones que han tenido ambas líneas políticas: “Petro está haciendo una transición para buscar apaciguar todos los temores que tiene la población colombiana con muchos de los sectores”.