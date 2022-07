Así avanza el empalme de Gobierno entre Iván Duque y Gustavo Petro

Un total de 18 ministerios, 5 departamento administrativos y 196 entidades adscritas a ellos, conforman el universo de dependencias de la Administración central que abarcará el empalme que los gobiernos entrante y saliente tendrán que desarrollar durante dos semanas.



Una labor titánica que, como explicó Alfonso Prada, quien fuera el jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro, no corresponde a una rendición de cuentas de parte del actual Ejecutivo, sino de contar “el estado del arte” en el que se encuentra cada entidad del Estado.



Se trata de conocer “la situación en la que está el ministerio o el sector, los retos que tiene, la forma en que los han enfrentado y las cifras en blanco y negro de cómo han cumplido las metas, cómo están los presupuestos y cómo está la administración en general, no solamente del ministerio sino las entidades que hacen parte de él”, continúa quien tiene a su cargo el empalme del Ministerio del Interior y de seguro será jefe de esa cartera.



Según Prada, la del pasado jueves, cuando se encontró por primera vez con el actual ministro, Daniel Palacios, “fue una reunión respetuosa, en la que un gobierno entrante y uno saliente comparten información para que la transición sea tranquila, pero lo mejor informada posible, para que no haya traumatismos en la prestación de los servicios a los colombianos”.



A su vez, el Ministro Palacios escribió en Twitter: “Nos reunimos con el equipo de empalme del sector Interior. Entregamos balance de nuestra gestión y acordamos el cronograma de próximas reuniones. ¡Trabajar por los colombianos, nuestro compromiso como Gobierno Nacional!”.



Y así, desde el miércoles avanzan los encuentros de las áreas relacionadas con Educación, cuyo encargo le fue dado por el Mandatario electo al exrector de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria.



“Todo ha sido muy constructivo. En la reunión Petro-Duque se definieron unas reglas de juego y se reunieron 10 de los 23 sectores que tiene el Gobierno Nacional. La otra semana tenemos pactada otra cita con 190 entidades. El 20 de julio se espera un informe preliminar”, afirmó a Caracol Radio Mauricio Lizcano, uno de los coordinadores generales del empalme del Gobierno Petro.



Agregó que, desde el área de comunicaciones se tienen diez equipos técnicos por cada sector y que el mismo presidente saliente, Iván Duque, realiza una supervisión de todo lo que se está haciendo en cada ministerio.



De acuerdo con Lizcano, el proceso cuenta con un apoyo técnico ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y otros organismos sociales.



En ese sentido, aclaró que la Misión de Observación Electoral, MOE, llegó en nombre de la sociedad civil y no como parte del Ejecutivo recién elegido.

Esto después de que Alejandra Barrios, directora de ese ente, expidiera un comunicado de prensa en el que sostuvo que “sí se realizó, y se aceptó, la invitación a la organización para que realizara un acompañamiento exclusivamente técnico al equipo del empalme del Ministerio del Interior, en específico para los temas relativos a la democracia, la participación ciudadana y las elecciones”.

Defensa y Vicepresidencia



Ayer, el turno para el inicio del empalme fue para el Ministerio de Defensa, de cuyo inicio el actual titular, Diego Molano, informó en Twitter.



“Avanzamos en primera reunión de empalme del sector Defensa. Compartimos los principales logros y retos del @mindefensa durante el Gobierno del presidente @IvanDuque”, informó en esa red social, mostrando fotos del encuentro que, por el lado del entrante Ejecutivo está William Salamanca.



Y ayer en la tarde también se encontraron las vicepresidentas entrante y saliente, Francia Márquez y Marta Lucía Ramírez, respectivamente.



“Sostenemos un diálogo constructivo que facilite el empalme y permita tender puentes para avanzar hacia un país más equitativo. Sembramos semillas de inclusión que ya dan frutos y que toda Colombia debe seguir abonando para que prosperen”, dijo la también Ministra de Relaciones Exteriores.



Para Jairo Libreros, docente de Ciencias Políticas de la Universidad Externado, el empalme es el soporte ideológico y político de lo que necesita el país y con ello, las principales pinceladas de lo que será el nuevo Plan de Desarrollo Nacional para Colombia.