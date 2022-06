Asesor de Petro explicó lo que contemplaría la reforma tributaria del Presidente electo

La elección de Gustavo Petro como nuevo Presidente de Colombia ha traído consigo varias incógnitas, entre ellas una relacionada con la economía colombiana y la reforma tributaria que el líder de izquierda tendría planeado realizar una vez asuma el poder.



Al respecto, Ricardo Bonilla, asesor económico de la campaña de Gustavo Petro, manifestó que la reforma tributaria que propone el electo mandatario tendría énfasis en el impuesto de renta.

"Es importante que llevemos esa reforma tributaria para hacer énfasis en el impuesto de renta, que es donde mayores dificultades hay. Ese es el primer paquete y buscamos consolidar una reforma tributaria que implique que no haya que hacer reformas cada dos años", detalló Bonilla.



Según indicó Bonilla, actualmente en el país no están equilibradas las cargas del pago de este impuesto, por lo cual, con la reforma que plantea Petro se buscará que las personas naturales y jurídicas paguen según les corresponda.



"El impuesto de renta tiene el 80% de ingresos de personas jurídicas y 20% de personas naturales. Eso no es normal. Hay que requilibrar las cargas y eso implica revisar tanto el impuesto de renta de personas jurídicas, reduciendo exenciones y beneficios, mirando cómo se puede reducir las tarifas efectivas y trasladar de activos e ingresos, que son de personas naturales, a las personas naturales, como les corresponde; que las personas naturales comiencen a pagar más", mencionó Bonilla.



De acuerdo con la manifestado Bonilla, el propósito que tienen es que las personas naturales paguen lo justo y que las personas jurídicas, por su parte, depuren sus activos lo cual le correspondería hacerlo a la Dian.

"Hoy las personas naturales de medianos y altos ingresos no tienen completamente identificados sus ingresos, muchos están subsumidos en gastos de las empresas y no tienen identificados totalmente sus activos; también están muchos asumidos en las empresas. Eso significa que una de las labores importantes de la Dian es hacer esa depuración", dijo.



Además, agregó que "estamos hablando de los $4.000 más ricos, pero porque ese fue el dato que dio la misión canadiense, que dijo que el uno por mil de los que declaran renta tienen esas dificultades, pero seguramente cuando se depuren activos vamos a llegar no al uno por mil, sino del 10 por mil, o sea que pasaríamos a $40.000".



Frente a estos temas y teniendo en cuenta que la cotización del precio del dólar ha tenido altibajos en la jornada de este martes, Bonilla hizo un llamado a la calma a los mercados y enfatizó en que los sobresaltos que se están viviendo tienen que ver con temores relacionados con lo que sería una posible recesión impulsada por el comportamiento de la economía estadounidense.



"Hay una reacción en el mundo, hay la percepción de que algo está pasando en la economía de EEUU por una posibilidad de recesión, obviamente eso afecta a Colombia. Hay que separar el efecto electoral de estas cosas. El mundo siente que por primera vez en Colombia hay un relevo político y hay una expectativa que se tendrá que decantar en estos días. Debemos esperar a hacer el empalme y enviar el mensaje de tranquilidad", comentó Bonilla.



Al respecto, también agregó que "hay susto porque efectivamente es un cambio de rumbo. Nunca en el país había llegado un gobierno de este nivel de izquierda. No es cierto lo que dice Paloma Valencia que el país ha sido gobernado por generaciones por la izquierda. Ha gobernado la extrema derecha, pero no la izquierda. Por primera vez se está llegando. EL punto es qué se espera. No vamos a ser Venezuela, no vamos a ser Nicaragua. Vamos a hacer un gobierno que es de social democracia".



Entre tanto y refiriéndose a quién ocuparía el cargo de Ministro de Hacienda, que es un tema que desde que Petro fue electo está dando de qué hablar, Bonilla aseguró que son varias las personas que se estarían considerando. Incluso, para ese rol no descartó el suyo, pero también sumó a Alejandro Gaviria y José Antonio Ocampo.



"Yo estoy dentro de ese portafolio de opciones, pero la prioridad es construir un gobierno de unidad y por ello también está Cecilia López y José Antonio Ocampo. Hay alternativas, esta semana es importante porque se determinará como será el empalme y se organizará el equipo de trabajo", precisó Bonilla.