¿Armitage buscaría volver a Alcaldía de Cali? Esto piensan varios aspirantes al cargo sobre ese rumor

Con críticas y algo de humor, pero dejando en claro que sería una aspiración válida, fue recibida por parte de algunos precandidatos a la Alcaldía de Cali la posible postulación a ese cargo de Maurice Armitage, quien ocupara esa dignidad entre el 2015 y el 2019.



En efecto, esta semana un concejal de la ciudad le aseguró a El País que “es un hecho que Maurice se lanza”, ante lo que este diario consultó la opinión al respecto de algunos de quienes ya están firmes en esa contienda política por suceder en el cargo a Jorge Iván Ospina, dejando en claro que se trata de una versión no confirmada por el exmandatario.



Juanita Cataño, quien a través del movimiento ciudadano La Cali de Todos está recogiendo firmas que avalen su deseo de llegar al CAM aseguró que “en la democracia es válido que cualquier persona que tenga intenciones de lanzarse lo haga. No soy nadie para descalificar las aspiraciones de otros. Sin embargo, como ciudadana no acompañaría este proyecto político”.



En su opinión, “la ciudad requiere temple, sangre nueva, carácter, energía y justo por eso tomé la decisión de aspirar. Estamos acéfalos de liderazgos que recuperen la capacidad de la caleñidad. Ya otros han tenido sus tiempos y oportunidades, es bueno una renovación”.



De su lado, Wilson Ruiz, cuya precandidatura está postulada por el movimiento SOS Cali, Salvemos a Cali, considera que “todo el que se quiera meter, bienvenido. ¿Qué más le puedo decir? Nos comemos la tradicional empanada y la papa rellena y le hacemos”.



Una visión más crítica tiene el actual concejal Juan Martín Bravo, quien está tramitando ante las directivas del Partido Conservador el aval para formalizar su aspiración. “Las segundas partes muchas veces no son buenas y un ejemplo de ello es Jorge Iván Ospina. Creo que Maurice Armitage no hizo un buen periodo como alcalde, lo que pasa es que Ospina ha sido tan malo, que la gente hoy está extrañando a Armitage. Si bien yo reconozco logros de él, como las políticas públicas, los comedores comunitarios y los gestores de paz, siento que la ciudad, siento que Armitage no tomó decisiones determinantes en seguridad y fue muy permisivo con la invasión del espacio público y la movilidad”.



Según Bravo, “es el momento para que a la Alcaldía de Cali llegue una persona con determinación, a la que no le pese tomar decisiones y que considere que hay recuperar la autoridad”.



No obstante, comentó que lo positivo de que Maurice Armitage volviera a regir el destino de los caleños sería la posibilidad de vuelva a jalonar la generación de oportunidades “y el llamado es a que los empresarios vuelvan a esta ciudad y vuelvan a creer en esta ciudad”.



Finalmente, Hernando Morales, quien está recogiendo firmas a través del grupo significativo de ciudadanos Pacto por la Defensa de Cali, respondió así ante una eventual postulación del ex alcalde: “Uy, qué rico, para debatir y poder desquitarnos de todo lo que pasó en su anterior alcaldía, de la que tenemos tantas quejas. Pero todos los que vengan son bienvenidos. Aquí estamos para que lleguen propuestas y estamos dispuestos, no importa él que sea, para presentar una buena candidatura a Cali”.



Hasta el momento Maurice Armitage no ha hecho ningún pronunciamiento público desmintiendo o ratificando la posibilidad de que se sume a la contienda electoral que definirá el nuevo inquilino del CAM. Según se comenta en algunos mentideros políticos, él estaría más en la tónica de apoyar la postulación de la exconcejala Diana Rojas, quien hizo parte de su administración.



Pero hechos como el reconocimiento público que de él hizo el presidente Gustavo Petro en días pasados durante un evento que Compromiso Valle organizó en Cali, se dice, llevan a no descartar que el exmandatario pueda sentirse tentado a ‘reincidir’ en el propósito de querer dirigir los destinos de esta capital.