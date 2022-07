Antonio Navarro Wolff salió del comité de empalme de Gustavo Petro

Antonio Navarro Wolff, presidente del partido Alianza Verde, ya no será parte del comité de empalme del presidente electo del Pacto Histórico, Gustavo Petro.



Por medio de su cuenta de Twitter, Navarro aseguró que por razones de salud, no seguirá más en el equipo de empalme.



"Confirmo que por razones de salud, no hago parte del empalme. Gracias por tantas voces de aliento", escribió Navarro, quien era el coordinador de empalme del sector de Minas y Energía.



De hecho, el dirigente político no asistió a la reunión inicial con el gobierno saliente llevada a cabo el pasado viernes.



Debido a esta situación, el economista Álvaro Pardo, quien fue director de Minas durante el gobierno de Álvaro Uribe, estará encargado de las sesiones de Minas y Energía.