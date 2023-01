'Antonio García' volvió a referirse al fallido cese al fuego entre Gobierno y ELN 

Por medio de su cuenta de Twitter, el máximo comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’, nuevamente se refirió al fallido cese bilateral con el Gobierno.



‘García’ manifestó que cualquier impasse entre el Gobierno y el ELN fuera de la mesa de negociación debe ser resuelto de una manera formal entre los negociadores.



“Cualquier impasse que suceda fuera de la Mesa, como lo que pasó con el cese al fuego, debe ser tratado dentro de la formalidad pactada. No se puede pretender que el ELN cumpla o asuma compromisos de cumplimiento si no participó en su construcción”, expresó García.



Recientemente, a pesar de que las relaciones entre las partes están estables, ‘García’ ha venido enviándole indirectas al Gobierno por haber anunciado el cese bilateral sin habérselos consultado.



Le puede interesar: Falta de socialización y estudios: el manto de dudas que hay sobre la Reforma a la Salud del Gobierno



“Apuntes sobre el cese al fuego bilateral: El acuerdo de cese al fuego se realizará con el Estado, sus fuerzas militares y de policía. Es elemental que un acuerdo se hace mínimo entre 2. Lo que se decreta unilateralmente es una imposición y no se necesitaría ninguna Mesa de Diálogos”, afirmó el comandante del ELN en su cuenta de Twitter.



El 21 de enero, los negociadores del Gobierno y el ELN anunciaron desde Caracas, Venezuela, que la mesa extraordinaria citada para solucionar la crisis en el proceso por el fallido anuncio del cese al fuego bilateral se llevó a cabo con éxito.



Las partes también anunciaron que la próxima reunión de la mesa se llevará a cabo en México el próximo 13 de febrero en donde comenzará el segundo ciclo de las negociaciones.