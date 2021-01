Álvaro José Carvajal Vidarte

Ángela María Robledo renuncia a Colombia Humana: "Me quedé sin espacio político"

Ya es oficial. Ángela María Robledo se fue del lado de la Colombia Humana del senador y excandidato presidencial Gustavo Petro, a quien acompañó en 2018 como su candidata a la Vicepresidencia de la República.



Robledo oficializó éste lunes una decisión que ya había tomado desde el año pasado, cuando varios sectores, en especial de los verdes, le pidieron que renunciara a la Colombia Humana y fuera una de las precandidatas presidenciales que tenga ese partido. Robledo había empezado a tener resistencia en varios sectores del petrismo porque acompañó a Claudia López en la elección del 2019.



En la carta de renuncia, Robledo le agradece a Petro, pero le señala que ya no tenía posibilidad de actuar al interior del partido, “en 2018 con un programa esperanzador, constituimos la segunda fuerza política del país. Hoy, por circunstancias conocidas, acciones, omisiones e injustificados silencios, siento que me quedé sin espacio político en Colombia Humana y he decidido renunciar”.

Le da toda su gratitud a quienes creyeron en la propuesta de Colombia Humana y la aspiración de Petro y la suya, a la vez que dice “hoy me voy a buscar nuevos caminos para continuar feminizando la política: liderazgos colectivos y transformadores de la mano de la ciudadanía”.



Para Robledo el cambio que requiere el país es con las mujeres, señala que se debe trabajar con una agenda construida desde y con las mujeres, proponga caminos y soluciones para el 99 % de los colombianos y las colombianas.



Por último la representante a la Cámara, sostiene que “continuaré recorriendo nuevos caminos políticos donde nuestras propuestas, y las de millones de mujeres y hombres por la igualdad, la inclusión y el cuidado de la vida y de sus fundamentos, sean reconocidos como parte decisiva de las transformaciones que exige Colombia”.