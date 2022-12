Análisis: ¿Aspirará Joe Biden a la reelección presidencial en Estados Unidos?

La posible candidatura de Joe Biden a un segundo mandato presidencial es un secreto bien guardado en Washington. El único que no parece ocultarlo es el propio interesado.



El viaje a Arizona de ayer demuestra que el dirigente demócrata prepara el terreno para seguir en la Casa Blanca. Es la primera vez que acude como Presidente y aunque el motivo fue promover una nueva fábrica de semiconductores en Phoenix, es innegable que este estado, muy dividido entre republicanos y demócratas, será clave en la campaña de 2024.



Biden considera un gran éxito el resultado de las elecciones de mitad de mandato de noviembre en las que los republicanos no lograron recuperar el Senado y tomaron el control de la Cámara de Representantes por una mayoría estrecha.



Su rival y predecesor republicano Donald Trump lanzó su campaña para 2024 en un clima poco propicio, pero Biden saborea el mejor momento de su primer mandato.



Los grandes programas de inversión adoptados por su gobierno y aprobados por el Congreso en los últimos dos años comienzan a dar sus frutos, inyectando dinero en la fabricación de productos de alta tecnología, como los semiconductores en la energía verde, pero también en infraestructura más tradicional como carreteras y puentes.



En el extranjero, la alianza contra la invasión de Rusia en Ucrania liderada por Estados Unidos sigue en pie después de casi diez meses y contrarresta la sensación de fracaso de los estadounidenses en Afganistán.



En Washington, Biden concluyó una exitosa visita de Estado con el presidente francés Emmanuel Macron.



La semana pasada, después de que se publicaran cifras de empleo satisfactorias, Biden se jactó de que “las cosas se están moviendo, se están moviendo en la dirección correcta”. No parece una declaración de alguien que piense dejar el puesto, se dijo.



Así que, aunque el Mandatario ha dicho que no tomará una decisión hasta “principios del próximo año”, muchos de sus colaboradores creen que ya lo hizo. El Presidente lo decidiría “poco después de las fiestas”, dijo su jefe de gabinete, Ron Klain, al Wall Street Journal, precisando que espera que busque la reelección.



“Espero que se postule”, coincidió Hakeem Jeffries, quien a partir de enero será el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes.

“Está claro”, afirmó James Roosevelt Jr., otro aliado político de alto rango, luego de que Biden pidiera unos cambios en el proceso de nominación de candidatos demócratas que le favorecerían. “Tiene la intención de volver a postularse”, aseguró el senador Chris Coons, amigo del Jefe de Estado.



Incluso Newt Gingrich, un pilar de la derecha republicana, admira, muy a su pesar, a Biden.



“Dejen de subestimar al presidente Biden”, escribió en la plataforma de información Axios, advirtiendo a los políticos de derecha que no veían lo eficaz que está siendo el mandatario.



Pero son los médicos y la familia del Presidente, y no los comentaristas políticos, quienes decidirán si se presenta a los comicios.



Biden reconoció que hubo algunas discusiones familiares en la isla de Nantucket, en el estado de Massachusetts, donde pasó el Día de Acción de Gracias. Se espera que haya más durante las Navidades, con la muy influyente primera dama Jill.



El informe médico anual, que debería hacerse público próximamente, también podría ser decisivo.



Biden tiene algunos achaques de la vejez: cierta rigidez al andar, caídas y frecuentes problemas del habla.



Sin embargo, hace un año el médico de la Casa Blanca concluyó que estaba apto para desempeñar sus funciones.



¿Lo seguirá estando dentro de dos años? Ya se ha hecho algunas pruebas médicas y se someterá a más. Los resultados se harán públicos en los próximos meses, según dijo la portavoz Karine Jean-Pierre.