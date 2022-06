Análisis: así se conformaría la oposición al gobierno de Gustavo Petro

El mismo día en el que Gustavo Petro fue elegido como presidente de Colombia, diferentes figuras políticas declararon que serán oposición durante los próximos cuatro años de Gobierno, que iniciarán el 7 de agosto. Sin embargo, no será tarea fácil tomar la batuta de ese sector, en especial ahora que el electo mandatario parece tener las mayorías en el Congreso.



“Los partidos que están claramente definidos como oposición de Petro son el Centro Democrático y el Partido Conservador. Estaría por definirse Cambio Radical. Allí las opiniones están muy divididas entre ser partido opositor o independiente”, dice el politólogo Fernando Giraldo.



Por su parte, el sociólogo y docente de la Universidad del Rosario Carlos Charry dice que “Cambio Radical está más volcado a ser oposición, mientras que otros partidos van a ser independientes, por ejemplo el Partido de la U y algunos senadores, como Humberto de la Calle, quien ya lo declaró”.



Y agrega que se podría esperar que algunos congresistas, pese a la decisión de su partido político de declararse progobierno, tomen la postura de independientes, “lo que va a ser una especie de bisagra que puede torpedear o darle luz verde a los proyectos del electo presidente Petro”.

“Hoy perdió Colombia. Por ello, desde hoy mismo nos declaramos en oposición. Convocaré a mis conciudadanos para convertirnos en celosos defensores de la libertad”: María Fernanda Cabal,

senadora del Centro Democrático.

Precisamente, tener capacidad para controvertir los proyectos o reformas que propondrá el sucesor de Iván Duque es lo que esperan los partidos opositores, pero para esto necesitarán ser un número significativo de gobernantes coordinados.



“Todo apunta a que Petro está corriendo y ‘cogiendo cortico’ a todo el mundo, antes de que la oposición determine estrategias, cálculos, y se decida quién liderará la oposición”, cuenta Giraldo y argumenta que la rapidez del Mandatario electo se refleja en que hoy esté por lograr la mayoría en el Legislativo.



No obstante, Charry reitera que no por esto “todas las maquinarias políticas en el Congreso le aprobarán sus reformas a punta de pupitrazos”.

“Haré una oposición inteligente. Cuentan conmigo, no están solos. Seremos minoría en el Congreso, pero representaremos al 50% del país”: Miguel Uribe, senador Centro Democrático.

¿Quién liderará la oposición?

Aunque el expresidente y máximo líder del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez aceptó reunirse con el recién electo Jefe de Estado en el marco del gran acuerdo nacional que este ha propuesto, todo indicaría que esta fuerza política dará un giro de 180 grados: pasará de ser partido de Gobierno a asumir oposición.



Esto es lo que han dejado claro senadores como Miguel Uribe, quien encabezó la lista del CD en las pasadas elecciones; María Fernanda Cabal, la mujer más votada en la historia legislativa, y Paloma Valencia , quien tiene un capital electoral significativo(ver frases).



Y es que entre los tres estaría la persona que asumiría el liderazgo de la oposición: “En el Centro Democrático hay una lucha que ya se ve. Miguel Uribe está tomando una postura más radical, como la de Cabal. Mientras, ella intentará que la batuta no quede en manos de su compañero de bancada. Es un pulso que la congresista va a intentar ganar, aún más cuando ya ha sido ‘golpeada’ en dos ocasiones con las decisiones de las directivas del partido uribista”, dice Giraldo.

“A esos colombianos que tienen como yo preocupaciones, les aseguro que estaré atenta a la amenaza sobre la propiedad privada y el sector productivo”: Paloma Valencia, senadora Centro Democrático.

Como se recordará, la senadora se postuló a la Presidencia de la República, pero esa fuerza política terminó por darle su aval a Óscar Iván Zuluaga. En segundo lugar, se pensó que podría entonces encabezar la lista al Senado, no contando con que el mismo exmandatario Uribe optaría por el exconcejal de Bogotá, con la aparente intención de continuar el legado de su apellido.



Si bien Cabal no ha manifestado directamente alguna incoformidad, esta semana su hijo, Juan José Lafaurie, escribió un trino que levantó resquemores en la colectividad: “Es la hora de la derecha, una nueva derecha, que imprescindiblemente tiene que ser sin Uribe”.



Para el politólogo Giraldo, el líder del Centro Democrático no será una figura destacable en los próximos cuatro años e incluso opina que su mejor alternativa es la de dejar que el partido juegue con mayor libertad, “sin una excesiva intervención de su parte,si quiere contener al Pacto Histórico”.



Sobre los conservadores, los analistas comparten la opinión de que en este partido hay menos disputa por quién asuma el liderazgo.



“En el caso del liberalismo, el exprecandidato presidencial David Barguil va a ejercer una función importante dentro de su partido y dentro de la oposición, esto en miras de trabajar en una posible campaña presidencial para 2026”, apunta el sociólogo Charry.



Y destaca a otra figura: “Así no sea congresista, una persona que va a ser clave en términos de oposición va a ser Federico Gutiérrez, en la misma vía de que no pierda vigencia ni visibilidad en el campo político y que pueda aspirar a ser presidenciable”.



De otro lado, Giraldo considera que el excandidato presidencial de Equipo por Colombia, al no ser parte de ningún partido político y mostrarse como un político más de centro, se le dificultará comandar la oposición.



Es probable, dicen los analistas, que el Partido de la U se declare como independiente y apoye, en alguna medida, las propuestas de Gustavo Petro.

Así, la futura oposición tendrá no solo la tarea de definir quién será su líder, sino también el reto de precisar de qué manera se opondrá a Petro y cómo va a contener los efectos del triunfo del Pacto Histórico en las elecciones regionales y locales.



También se podría esperar que, para fortalecer al uribismo y conservatismo y la oposición al electo Jefe de Estado, se verán nuevos y jóvenes liderazgos que encarnen o una derecha política más radical o que posean un discurso más neutro.



Pero, de otro lado, los gremios y los empresarios también podrían jugar un papel de oposición, en particular con respecto a las reformas económicas que tiene pensadas ejecutar el nuevo Mandatario y que podrían afectarles.



Por lo pronto, dice la politóloga María Camila Arango, “el papel de los gremios no será de oposición sino de independencia. La reacción de la Andi, Acopi, Asobancaria, Confecámaras y los demás gremios ha sido para destacar. Todos, sin excepción, reaccionaron a menos de una hora de conocer los resultados felicitando al Presidente electo y poniéndose a su disposición para trabajar por el país”.



Lo que está seguro es que el primer año de Gustavo Petro será determinante para adelantar sus promesas de campaña y garantizar que los tres años próximos no sean cuesta arriba.

Podrían esperarse algunas discusiones por parte del Centro Democrático a la hora de definir quién tomará el liderazgo de oposición. Los más opcionados son María Fernanda Cabal y Miguel Uribe.

Mayorías legislativas

Tras la decisión de la Alianza Verde de acompañar a Gustavo Petro en su gobierno, el electo presidente sigue sumando apoyos en el Congreso de la República. El más reciente y quizá más significativo, dada su gran representatividad tanto en Cámara como en Senado, es el Partido Liberal. Se sabe que Petro está en discusiones con Cambio Radical.



De acuerdo con la politóloga María Camila Arango, los partidos políticos que se declaran de Gobierno “ganan burocracia y mayor incidencia en políticas públicas”.



“Las figuras de César Gaviria y Germán Vargas Lleras, aunque polémicas ante la opinión pública, pueden también ser una garantía para salvaguardar la Constitución ante un gobierno que carga desde ya con muchas dudas sobre su respeto por la institucionalidad”, menciona la experta.



De otro lado, el sociólogo Carlos Charry asegura que al liberalismo “le debe estar pesando el no haberse aliado desde un principio con Petro, pues hoy tendrían no solamente Vicepresidente sino una buena cantidad de ministerios a su cargo”.