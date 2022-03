Análisis: así quedaron repartidas las fuerzas en el próximo Congreso

Hay una paridad de fuerzas ideológicas de derecha y de izquierda en la conformación del nuevo Congreso de la República elegido el domingo, que resultaría beneficioso para la democracia colombiana. Pero también, será todo un reto para el próximo Presidente manejar esta corporación a favor de sus iniciativas legislativas, sea de la corriente que sea.



En efecto, sostiene Juan Pablo Ortega, líder de Democrítica, grupo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Javeriana, en el Senado la centro izquierda quedó con 51 senadores y la centro derecha, con 55 y en esa paridad que uno ve resultan varias ventajas para la democracia del país: “Creo que lo primero es que van a volver los grandes debates ideológicos que habíamos perdido desde hace varios años”, comenta.



Además, resalta el analista político, con este nuevo Congreso se hará respetar más el Estatuto de la Oposición al que muchas veces se le ha querido hacer ‘jugaditas’, ya que las fuerzas alternativas son casi la mitad en este nuevo cuerpo legislativo.



“Entonces, la agenda para cualquiera que sea el próximo Presidente va a ser de grandes debates y no van a poder bloquearlo tan fácilmente”, agrega.

Mientras en las anteriores elecciones legislativas hubo grandes votaciones, como la de Álvaro Uribe y Antanas Mockus, esta vez estuvieron más equilibradas.

Contar con una pluralidad de voces no solo en el Senado sino también en la Cámara de Representantes, plantea el politólogo de la Universidad Javeriana Cali Santiago Londoño, va a permitir que el Jefe de Estado que llegue, sea de derecha, de centro o de izquierda, vaya a tener una oposición grande y eso lo que va a generar es que en la corporación se vaya a debatir mucho más el tema de la política como tal.



Sus miembros, continúa, van a tener que ser mucho más juiciosos para hacer debates políticos, y seguramente, vamos a ver muchas más mociones de censura contra los ministros del Gobierno de turno.



Para la analista Bibiana Clavijo Romero, confunder & CPO de la firma Del Otro Lado, “más que una polarización en el Congreso veo una distribución bastante uniforme de las fuerzas políticas de este país. Ningún partido se aseguró por sí mismo las mayorías en el Congreso, lo cual lleva necesariamente al Gobierno que entre a tener que hacer negociaciones, no con uno, sino con varios partidos y eso, en cierta medida, representa un equilibro para el desarrollo de la democracia”, comenta la también asesora en marketing político.



Así que como ninguna fuerza tiene una mayoría legislativa, continúa Bibiana Clavijo, debe tener un buen ejercicio parlamentario procurando alcanzar mayorías para que se logren materializar las propuestas de Gobierno y eso es un elemento muy relevante en lo que son los pesos y contrapesos en la democracia, argumenta.

Una de las mayores votaciones fue la del youtuber Jonathan Ferney Pulido, de Alianza Verde-Centro Esperanza, que superó la de Humberto de la Calle.

¿Presidente sin mayorías?

En el actual panorama, opina el especialista Santiago Londoño, es más fácil que la derecha genere unas mayorías claras en el Legislativo que la izquierda, pero eso no significa que si Gustavo Petro llega a quedar no lo haga, lo mismo que Sergio Fajardo.



“Creo que a ‘Fico’ (Federico Gutiérrez) le quedaría relativamente sencillo armar sus mayorías en el Congreso, sobre todo en Senado. En la Cámara de Representantes es un poco más difícil, porque ahí sí está más complicado, ya que tenemos un popurrí gigante de partidos y ahí sí toca ver cómo funcionan (ver gráfico de la conformación del Congreso por número de curules de cada colectividad)”, manifiesta Londoño.



Creo que, de triunfar Petro en las presidenciales, le quedará difícil generar mayorías, agrega el politólogo Santiago Londoño, porque podría tener a favor las 16 curules del Pacto Histórico, más las de los Verdes, en donde tiene adeptos, pero como tal no son del Pacto Histórico; el Partido Liberal le está coqueteando, pero eso no se ha concretado y la verdad, por más que el Partido de La U está en el centro, no creo que se vaya a ir con Petro, me parecería una movida que no haría antes de la primera vuelta. Y un Partido Conservador, un Centro Democrático, un Cambio Radical, un Colombia Justa Libres estarían más centrados hacia la candidatura de ‘Fico’.

Gustavo Petro puede llegar a tener unas mayorías en el Senado, pero no están tan claras de buenas a primeras. Eso sí hay que alquilar balcón y ver qué pasa de aquí a primera vuelta. Y luego de esta, ver cómo se terminan de alinear los partidos, concluye el analista político Santiago Londoño.



Entre tanto, para Juan Pablo Ortega es claro que no va a haber un presidente con mayorías en el Congreso de la República. Y opina que le resultaría más fácil conseguir este objetivo a un candidato de centro o de centro izquierda.



“Por el tipo de partidos que componen el centro de derecha y el centro izquierda. Uno en el centro de derecha ve partidos que, sin importar el Presidente, se han acomodado a quien esté gobernando. Uno no se imagina a un Partido Conservador siendo partido de Gobierno de Petro o de Fajardo, o de quién salga. Es decir, tanto el Centro Democrático o Cambio Radical como los que anunciaron hacer una oposición radical al ganador de la consulta interpartidista del Pacto Histórico, no consiguen la mayoría y no logran bloquear la mayoría del Congreso. Y es más fácil, en un eventual gobierno de Petro, acordar con el Partido Liberal, con La U, con Cambio Radical, que, por ejemplo, a Federico Gutiérrez o a Rodolfo Hernández llegar a acuerdos con el Pacto Histórico o con la Coalición Centro Esperanza, le tiran la puerta en la cara”, sostiene el líder del grupo Democrítica.