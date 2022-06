Álvaro Leyva, nuevo canciller, ya se reunió con miembros del cuerpo diplomático  

Aunque aún no ha asumido su cargo, el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno Petro, Álvaro Leyva Durán, ha adelantando reuniones en las últimas horas con miembros del cuerpo diplomático, en especial orientadas a la implementación de la paz en Colombia y el mundo.

Una de estas reuniones fue con el embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco L. Palmieri, quienes dialogaron sobre los temas y principales intereses de ambos países.



“Hoy me reuní con Álvaro Leyva, designado como canciller por el presidente electo Gustavo Petro. Sostuvimos un diálogo sobre nuestros intereses y valores compartidos, el respeto mutuo y la asociación como base de la relación entre Estados Unidos y Colombia", expresó el embajador.



Por su parte, Leyva aseguró en su cuenta de Twitter: “En mi condición de ministro de Relaciones Exteriores designado por el presidente Gustavo Petro me reuní con el embajador de Estados Unidos, Francisco L. Palmieri. Surgieron temas de interés bilateral y mundial. Fuerte como nunca la relación entre nuestros pueblos”.



El canciller del próximo gobierno también se reunió con el jefe de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, encuentro que también contó con la presencia del presidente electo Gustavo Petro.



“Importante reunión con el presidente electo Gustavo Petro y el canciller designado Álvaro Leyva para conversar sobre el apoyo de Naciones Unidas a su política de paz total. Reafirmamos el apoyo a Colombia para trabajar por la consolidación de la paz”, expresó Massieu en su cuenta de Twitter.



El jefe de la Misión de la ONU aseguró y reiteró que con el canciller electo hablaron sobre la importancia de consolidar la paz en todo el territorio nacional con el acompañamiento de la organización internacional.