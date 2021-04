Álvaro Hernán Prada renunció a su curul en la Cámara de Representantes

Álvaro José Carvajal Vidarte

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, quien es investigado por la Corte Suprema, por la presunta contratación de testigos, renunció a su curul en el Congreso, lo que generó controversia.



Prada es investigado en el mismo proceso que se le adelantó al exsenador Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia, lo cual le tuvo detenido durante más de cuatro meses el año pasado.



Al renunciar Prada a su curul, el proceso pasará de inmediato a la Fiscalía General de la Nación, en donde igualmente está el caso de Uribe Vélez.



En su carta de renuncia, Prada adujo que fue “víctima de una injusta acusación de hechos de público conocimiento que buscan enlodar a toda costa mi buen nombre y prestigio... nunca he cometido un acto ilegal, por el contrario actué bien”.

Lamentó que en todo el proceso la Corte Suprema de Justicia se negó a practicar 15 pruebas en las que, según él, se demostraba la inocencia. “La judicialización de la política hace que se pierdan las garantías”, concluyó, tras aseverar que luego de superar el proceso judicial volverá al Congreso de la República.



Tras la renuncia, el representante Inti Asprilla, sostuvo que no aprobará la renuncia, porque es evadir la justicia, y destacó que es el misma estrategia que adoptó el expresidente Uribe cuando renunció a su curul en el Senado, para llevar su proceso a la Fiscalía General.



Para el representante liberal, Juan Carlos Losada, ese tipo de decisiones, lo que hacen es minar la credibilidad en las instituciones de la justicia, en particular lo que viene haciendo la Corte Suprema.



El representante César Lorduy, manifestó que así no le guste a la oposición esta renuncia, la misma se debe aceptar, porque no es legal imponer unas nuevas causales para que se pueda renunciar a un cargo.



Al final, la plenaria aprobó por 113 votos contra 21 la renuncia de Álvaro Hernán Prada.

