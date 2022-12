Alistan demandas contra nombramientos del Gobierno en embajadas

Los diferentes nombramientos que ha realizado el Ministerio de Relaciones Exteriores en Colombia han desatado diferentes molestias entre la opinión pública, porque se han nombrado a personas que no pertenecen a la carrera diplomática y consular.



Por ese motivo, la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) informó que demandarán los nombramientos en cargos diplomáticos de personas que no pertenezcan a la carrera diplomática.



“Unidiplo se permite informar que los nombramientos de personas que no pertenecen a la Carrera Diplomática y Consular sin cumplir los requisitos de ley, y sin tener en cuenta que hay funcionarios de la Carrera para ocupar los cargos, serán demandados”, informó la colectividad en un comunicado.



La Unión además recordó que los entes judiciales han declarado nulos nombramientos de funcionarios designados en cargos diplomáticos y que no pertenecen a la carrera diplomática.



La más reciente decisión la tomó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 24 de noviembre en donde se declaró nulo el nombramiento de la señora Manuela González Velásquez en el cargo de segundo secretario de Relaciones Exteriores del Ministerio adscrito en la Embajada de Colombia en Suiza, cargo puesto en el Gobierno del expresidente Iván Duque.



En los últimos días el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido cuestionado por este tipo de nombramientos, el mismo actuar que el mandatario colombiano criticó cuando era candidato presidencial y senador.



Los nombramientos recientes más cuestionados fueron los del nuevo embajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza, quien no tiene ningún título profesional, y el del nuevo cónsul de Colombia en México, Andrés Hernández, quien es comunicador social y periodista y fue asesor de Petro cuando era senador.



Otros nombramientos que han sido cuestionados son los de los embajadores de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti; en Nicaragua, León Fredy Muñoz; y en Argentina, Camilo Romero.