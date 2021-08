Alejandro Gaviria se suma a la puja por la Presidencia

Tras semanas de expectativa, Alejandro Gaviria se sumó este viernes formalmente a la carrera por la Presidencia, tras renunciar a la rectoría de la Universidad de los Andes.



“Después de muchas conversaciones, de pensarlo varias veces, decidí entrar en la carrera (o la disputa) por la Presidencia de Colombia. No fue algo que imaginé o pensé cuando estudié en la universidad, ni cuando fui decano, ni cuando asumí la rectoría. Tomo la decisión porque puedo aportar a la democracia en una coyuntura crítica”, escribió en una carta pública.



Luego, el exministro de Salud publicó en las redes sociales un ideario de 60 puntos con “un resumen no exhaustivo de mis creencias y opiniones en materia política”, aclarando que no es un plan de Gobierno.



“Define mi forma de concebir la libertad, el cambio social, la política y el papel del Estado. No está escrito en piedra. Cambiará con el tiempo, la conversación y el aprendizaje diario”.

"Me alegra la llegada, no solo de un competidor, sino de un aliado en la construcción de una nueva política de drogas que apunte a la regulación".

Juan Manuel Galán, precandidato.

Gaviria también señaló que esos puntos “plantean la necesidad de un cambio, de una transformación que requiere acuerdos colectivos, voluntad política, valentía y conocimientos prácticos. Plantean, una defensa de la democracia liberal en tiempos de perplejidad y desconfianza”.

Indicó que se requieren cambios sustanciales en la economía, para lo cual propone impuestos al carbono, énfasis en la bioeconomía, incentivos para la transición energética y una reconceptualización del crecimiento económico y la productividad.



Dijo que la estabilidad monetaria y la independencia del Banco Central son necesarias para el buen funcionamiento de la economía y la superación de pobreza y calificó de urgente la reforma al sistema de pensiones y salud.



En su hoja de ruta electoral, Gaviria considera que la ampliación de la cobertura de la educación superior tiene que ser un esfuerzo mancomunado, en donde estén las universidades públicas y privadas, el Sena, los institutos de educación técnica y tecnológica.

"No se desconocen sus méritos en la academia, pero su origen tecnócrata

lo ha mantenido alejado del contacto con la gente". Jhon Harold Suárez, congresista del CD

Cambia el escenario

Sin duda Gaviria llega a competir en el centro político, donde la Coalición de la Esperanza ya incluye a Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Juan Manuel Galán y Juan Fernando Cristo, quienes se medirán en una consulta interpartidista en marzo de 2022.



Sin embargo, el analista político Luis Estrada sostiene que “es claro que Gaviria quiere actuar independiente, por ahora no quiere que lo matriculen con nadie, ni con el Partido Liberal, en donde cuenta con la bendición del expresidente César Gaviria, ni con la Coalición de la Esperanza, pese a que con todos ellos tiene una gran identidad ideológica”.



El nombre del exministro además cae bien en un sector de la Alianza Verde, siendo una de sus principales impulsoras la representante a la Cámara Juanita Goebertus, quien aseguró: “A mí me representa”.

Pero Gaviria también disputará parte de los votos que espera tener Gustavo Petro entre los jóvenes, ya que colectivos de estudiantes fueron los que desde hace meses empezaron a animar la candidatura del exrector.

"Gaviria inculca ideas, respeta las ajenas y ejerce una necesaria pedagogía. La clave es que el centro maneje estas opciones diversas con un propósito de unión y convergencia". Humberto de la Calle, Coalición de la Esperanza.