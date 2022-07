Alejandro Gaviria reitera que llevará el informe de la Comisión de la Verdad a los colegios

El ministro designado de Educación, Alejandro Gaviria, reiteró que llevará el informe de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado en Colombia a las instituciones educativas públicas.



“Conocer nuestro pasado, hurgar en nuestras historias, incluso en las más problemáticas, enfrentar las verdades incómodas es fundamental para la reconciliación de nuestro país”, dijo Gaviria en un video.



Por eso, “este 12 de agosto las escuelas de nuestro país recibirán el legado de la Comisión de la Verdad. Invito a los encargados, a todos los rectores a inscribir su institución en este enlace. Y recuerden: este 12 de agosto las escuelas y colegios de nuestro país abrazan la verdad”, agregó el académico.



Sin embargo, esta propuesta no fue bien recibida en los partidos que se oponen al Gobierno entrante. El Centro Democrático, por ejemplo, afirmó que el Ministro designado pretende “imponer una historia mal contada”.



“Los niños de Colombia merecen una educación sin sesgos ni adoctrinamiento, la verdad debe ser completa y sin parcialidad. Preocupa que el nuevo ministro de educación Alejandro Gaviria quiera imponer una verdad politizada y una historia mal contada”, publicó la colectividad en un trino.

El nuevo @Mineducacion @agaviriau nos invita a abrir de miles de escuelas en Colombia para convertirse en espacios de paz y reconciliacíón@petrogustavo gobierno de Paz ! pic.twitter.com/RpbUBhpc4T — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) July 29, 2022



Frente a esto, Gaviria mencionó que “la Comisión de la Verdad es una institución, el sistema de verdad en Colombia tiene categoría constitucional, la Comisión lo que ha dicho desde el comienzo es que quiere incentivar una conversación. Esto no es un adoctrinamiento ni ideología, es una conversación sobre algo que necesita el país”.



Y, en ese sentido, afirmó que las escuelas y colegios del país deben ser protagonistas de la reconciliación. “Todas las naciones necesitan un relato y ese relato en un país como Colombia, con una historia trágica, de sufrimiento humano necesita respetar el dolor de las víctimas, pero necesita construir una narración incluyente hacia el futuro. Eso se llama reconciliación”, destacó.



El nuevo Ministro de Educación también dijo que la campaña ‘la escuela abraza la verdad’ “se mantiene como una intención, como una invitación a una conversación necesaria para el país, incluso aquellos que se muestran contrario a ser parte de este propósito colectivo”.



No obstante, Gaviria aclaró que las instituciones educativas tienen autonomía para incluir el informe. “Cuando grabo el video los invito es a que conozcan el legado de la Comisión de la Verdad y que lo traten de incorporar en sus prácticas y que se inscriban voluntariamente. No era una orden, era una invitación”, puntualizó.