Alejandro Gaviria presenta su logo y recibe avalancha de críticas, ¿qué significado tiene?

El nuevo logo de campaña de Alejandro Gaviria, quien recientemente lanzó su precandidatura presidencial y empezará en pocos días la recolección de firmas, ha generado una multitud de comentarios y críticas en redes sociales.



El imagotipo fue presentado por el candidato a través de sus redes sociales sobre el final de la noche de este martes. Mezcla un gráfico con tres círculos conectados entre sí junto a las palabras "Alejandro Presidente Colombia tiene futuro".



Los cibernautas no ahorraron comentarios para el símbolo, cuestionando desde el tipo de letra usado hasta la 'similitud' entre la parte gráfica y los populares 'spinners'.

Colombia una vez más recordándome que lo que no tiene futuro es el diseño https://t.co/9PQ44qjwTK — Zendayo T (@sobreactuandose) September 1, 2021

¿En serio un logo en arial? El que hizo eso, su pasión no es el diseño gráfico. https://t.co/aeciQYYsba — Chicha y Limonada (@LibreYQue) September 1, 2021

Incluso, el también precandidato Sergio Fajardo bromeó al respecto comparando el logotipo con la comentada publicación que hizo en marzo pasado en su cuenta de Twitter, de tres platos y la frase "por fuera de los extremos".

Nadie sabe para quién trabaja. Después de mi proceso creativo, la metáfora de los tres platos, tan comentada en redes, por fin encontró su lugar. ¡Bienvenido a la leonera, @agaviriau! 😎😉 https://t.co/0ZQDz1o3OT — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) September 1, 2021

Lea también: Elecciones para los Consejos Municipales y Locales de Juventud se aplazan para el 5 de diciembre

¿Qué significa el logo de Alejandro Gaviria?

En un video, el exministro de Salud explicó este miércoles de dónde surgió su nuevo logo y cuál es su significado.



"Fue una idea que nació de mi hija Mariana, por una conexión bonita. Yo había mencionado, en unos 60 puntos en donde presenté lo que yo pienso, mis ideas para transformar a Colombia, a Chiribiquete, porque lo veía como un símbolo de nuestro país, de lo que somos. El domingo, temprano en la mañana, estábamos viendo un libro los dos y ella vio allí, dentro de las pictografías, un pequeño símbolo. Y dijimos este puede ser", dijo Gaviria.



Según el precandidato, el símbolo escogido para su campaña representa "las conexiones" con elementos como el pasado, la biodiversidad y la diversidad cultural.



"La vida de todos los hombres está hecha también de eso, de una emoción que se llama conexiones. Somos en este momento cientos de seres humanos unidos por una historia que comienza a emerger", indicó.



Y agregó: "Esas conexiones que vamos a ir construyendo en nuestro país, ese tejido es la fuerza transformadora y ese logo lo que demuestra es eso: que queremos conectarnos para cambiar, que queremos conectarnos de mil maneras, que las conexiones son la vida, que las conexiones son el respeto".

Un millón de firmas para su candidatura

Gaviria anunció este miércoles además que espera recoger al menos un millón de firmas para inscribir en noviembre su candidatura presidencial. El viernes iniciará su recorrido por el país, en su natal Medellín.



El exrector de la Universidad de los Andes inscribió ante la Registraduría Nacional el comité significativo de ciudadanos con el cual impulsará su candidatura, el cual está integrado entre otros por el exdefensor del Pueblo, Carlos Negret; el exsecretario general de la Presidencia de la República, Luis Guillermo Vélez, y el asesor de imagen Camilo Granada y la representante a la Cámara, Juanita Goebertus.



Frente a los apoyos políticos, sostuvo que “no he recibido avales y yo creo que hay que distinguir dos cosas, no son los avales formales y afiliaciones partidistas y otra cosa son adhesiones independientes, sin condiciones voluntarias. Si hay un senador del Partido Liberal que pone un trino y me dice que le gusto como candidato, ahí estoy yo, adhesiones formales, pero avales formales no es algo que esta campaña está pensando en este momento”.

Vea también: Federico Gutiérrez oficializó su candidatura por firmas a la Presidencia



Reiteró que por este momento de la campaña no irá a recibir esos avales de partidos, como tampoco anunciará por ahora en cuál consulta interpartidista estará en marzo, aunque no descartó que sea la Coalición de la Esperanza.



Al respecto sostuvo que “todavía no vamos a hacer esa petición, esta campaña empieza independiente y ya tomaremos la decisión en su momento en el mes de octubre o noviembre”.



El exministro declaró que su nombre es una opción clara de centro, “me niego a creer que la única opción posible es el nihilismo, que dice que todos somos iguales o esa indignación superficial que dicen que todos son corruptos, no lo vamos a aceptar y la otra fuerza transformadora será la cultura, la cultura que nos define”.