Alejandro Gaviria oficializó su apoyo a Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial

El exprecandidato presidencial Alejandro Gaviria oficializó este jueves su apoyo en segunda vuelta a la aspiración de Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico.



A través de un video publicado en sus redes sociales, el exministro de Salud aseguró que es evidente que la posición de los colombianos es clara y es a favor de un cambio, por lo cual, dijo que no "hay lugar para la neutralidad".



"Creo que con salvedades y preocupaciones en algunos temas,

Gustavo Petro representa en este momento la opción de cambio más responsable, institucional y liberal. Los riesgos de un rompimiento institucional, sobre todo con el Congreso, pero también con las cortes, son mayores con Rodolfo Hernández", comentó Gaviria.



Lea además: Rodolfo Hernández: ¿Qué es lo que le pide la Centro Esperanza para apoyar su candidatura?



Aunque le hizo algunos cuestionamientos, el Exprecandidato por el movimiento 'Colombia tiene Futuro', aseguró que la decisión la tomó luego de recibir consejos de políticos y amigos cercanos con quienes coincidió en que Petro es el candidato que representa el cambio que están pidiendo los colombianos.



"El panorama es difícil, hay dudas y preocupaciones, pero uno tiene que tomar posición, no hay tiempo para la neutralidad. El sentimiento predominante de Colombia es el cambio, Gustavo Petro ha hecho un esfuerzo por articular una visión de cambio, ha respetado el debate, presentado ideas y ha hecho propuestas, Rodolfo Hernández no", dijo.

Mi posición de cara a la segunda vuelta presidencial en defensa de la democracia, las ideas liberales y el cambio social: pic.twitter.com/0wBAsgNdQB — Alejandro Gaviria (@agaviriau) June 2, 2022



​El Exministro aseguró que siempre ha defendido el pluralismo, la paz, los derechos sociales, el medio ambiente, entre otros, por esa razón su cercanía más con Petro que con el candidato Rodolfo Hernández. Además, aseguró que, para él, es muy cuestionable que Hernández únicamente habla de la lucha contra la corrupción, pero de manera oportunista y que cada vez acaba con la confianza en las instituciones.



“Hernández tiene una idea de la austeridad que desconoce la realidad económica y presupuestal que no está basada en un entendimiento profundo de la economía, Petro, por el contrario, es consciente de la necesidad de un ajuste fiscal, se ha tomado enserio el tema de las finanzas públicas”, aseguró Gaviria.



El exministro expresó preocupación por las ideas del candidato Hernández, las cuales clasificó como “pura charlatanería”. Del candidato Petro también se mostró preocupado por temas de salud y de economía, pero destacó que aportará ideas y propuestas que permitan transformar en esas áreas.



Lea también: "Lo que Colombia tiene que hacer es votar y votar bien": Iván Duque sobre segunda vuelta



"No lo veo como una amenaza institucional o democrática, creo incluso que su figura o capacidad de darles voz a los jóvenes, a quienes menos tienen que perder en la sociedad, fortalece y legitima nuestra democracia. Mi voto será entonces por Gustavo Petro, seguiré aportando con independencia, crítica, coherencia y decisión", concluyó Gaviria.



Por su parte, Petro le agradeció el apoyo: "Gracias Alejandro Gaviria por tu apoyo. Conformaremos el mejor equipo económico para sacar a Colombia de la crisis y lograr su mejor y más alta prosperidad".