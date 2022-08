Alcaldes se molestaron por la inasistencia de Gustavo Petro en reunión de Fedemunicipios

Molestos se mostraron los diferentes alcaldes que llegaron al Hotel Tequendama en la ciudad de Bogotá a reunirse con el presidente electo, Gustavo Petro, en el encuentro con Fedemunicipios para abordar diferentes temas en el Plan de Desarrollo.



Aunque se tenía previsto que el encuentro comenzara a las 09:00 a.m., el presidente tuvo un cruce de agenda con la entrega de un informe de empalme de seguridad y defensa y no asistió al encuentro, la excusa no fue suficiente para los alcaldes, quiénes protestaron en el encuentro y en algunos casos se retiraron del recinto.



“Muchos viajaron desde ayer, otros tuvieron que pagar tiquetes aéreos, otros madrugamos a llegar. Pedimos que los que estamos aquí somos los que caminamos metro a metro el territorio, los que conocemos las problemáticas para que empiecen ese empalme en el Plan de Desarrollo”, afirmó la alcaldesa de Restrepo, Meta, Marlén Mojica Garzón.



Por su parte, el alcalde de El Retorno, Guavire, Yeyson Pineda, aseguró que tenían esperanzas con el Gobierno electo debido a que con el saliente no tuvo oportunidad de dialogar.



“La gran molestia es que venimos de un Gobierno en donde lamentablemente no hubo diálogo con los alcaldes, nunca nos atendieron, nunca nos escucharon, ese desacierto del presidente Iván Duque llevó a que muchos de los funcionarios no atendieran a los alcaldes y líderes de los municipios”, expresó el alcalde.



Y reiteró: “Queremos que nos respeten, el cambio inicia por escuchar a los ciudadanos, por respetarlos, nosotros somos alcaldes que tenemos que vivir el microtráfico, las guerrillas, y no nos prestan atención, así nunca va a haber un cambio en este país”.



Por su parte, el posible ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que debido a la relevancia del evento, el presidente Petro llegará a las 02:00 p.m.



“Básicamente tuvimos un cruce de agenda, estamos rematando empalme, la agenda obviamente se congestiona, están empezando a llegar las delegaciones internacionales y estamos desplegando toda la capacidad física que tenemos, no hay nada diferente a esto”, afirmó Prada.



“Ya está cerrando la reunión y esperamos que en los próximos minutos o en las próximas dos horas se haga presente aquí y sigamos escuchando”, afirmó Prada.