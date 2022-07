Alcaldes pedirán al presidente electo Petro reformar sistema general de participaciones

Con la llegada de la nueva administración nacional, los alcaldes del país empiezan a alistar lo que será su nueva relación con el presidente de turno, Gustavo Petro, con quien ya han tenido un acercamiento, y por lo que se ve se espera haya una buena relación.



Parte de esa relación con la administración Petro la tendrá que manejar Luz María Zapata, la directora de la Asociación de Ciudades Capitales, Asocapitales, por lo cual ya está adelantando no sólo los documentos que le entregarán a Petro y sus ministros, sino también llevar al Congreso un paquete de leyes que esperan que se las apoyen los senadores y representantes.



Con el nuevo mandatario esperan reunirse pronto, para plantearle varios asuntos, entre ellos la necesidad de que se reforme el sistema general de participaciones, para que las capitales puedan tener más ingresos para atender, entre otros asuntos, el de la migración de venezolanos.



¿Termina el gobierno del presidente Iván Duque, cómo les fue a sus alcaldes de las ciudades capitales?



Creo que muy bien, trabajamos en un momento que no había habido antecedentes en la historia reciente frente a unas dificultades muy complejas y hubo un muy buen trabajo articulado del gobierno nacional con unos alcaldes que sólo llevaban tres meses de posesionados, y sin embargo en donde estuvo el 72% de los contagios del Covid-19 en el país logramos llevarle alimentos a las personas que estaban aisladas, eso fue un trabajo en coordinación.

¿En qué otros asuntos pudieron trabajar con el gobierno Duque?



Tuvimos una interlocución muy fluida con todos los ministerios, con el Interior, Hacienda, Planeación Nacional, Educación, Salud, Transporte, la verdad considero que fue una buena comunicación en todos los frentes. Claro que siempre hemos tenido solicitudes que han quedado pendientes para el próximo gobierno, como es replantear el Sistema General de Participaciones, nos están dando muchas responsabilidades y no nos dicen cómo vamos a financiar esas responsabilidades, el gran grueso de los migrantes recae sobre los mandatarios de la ciudades capitales y son ellos los que están obligados a darles salud, educación y trabajo a esa población.



Hay temas como el Sisben 4 lo tenemos que revisar, genera una gran preocupación por el cubrimiento en salud, estamos identificando que tendremos problemas para identificar a la población más vulnerable, también tenemos que revisar el tema de las cárceles, acabamos de vivir lo de Tuluá, y si bien no es ciudad capital sin es intermedia y nosotros hemos venido trabajando por dos años un proyecto de ley, tenemos decir que fue difícil avanzar con el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, ya hay un texto pero aún no está radicado en el Congreso.

¿Cuál es el documento que tienen listo para entregarle al nuevo presidente Gustavo Petro?



Es un documento que se 'La clave está en los territorios', fue un trabajo que hicimos muy juiciosamente y se hizo en las regiones que está dividido el país, se lo entregamos a los entonces seis candidatos presidenciales, incluido al presidente electo Gustavo Petro. Cuando le hicimos esa entrega dijo que va a trabajar muy de la mano con Asocapitales, entonces esperamos que sea un trabajo conjunto.

¿La reforma al SGP cómo esperan que sea?



Creemos que incluso puede ser por vía de un decreto, en el cual se destinen más recursos teniendo en cuenta la población migrante, sin que esto signifique un problema para el censo.

¿Qué esperan del nuevo gobierno?



Esperamos un trabajo fluido, que nos escuchen, tenemos expectativa por el llamado al diálogo que ha hecho el presidente electo y esperaríamos, como él mismo lo dice, profundizar en los temas territoriales y de descentralización, desde Asocapitales ya hemos venido avanzando, es importante la aprobación del estatuto de ciudades capitales, un paso enorme hacia la autonomía territorial.

¿Los alcaldes si alcanzarán a cumplir sus planes de desarrollo pese al impacto de la pandemia?



Imagínese que vamos bien en el cumplimiento de los planes de desarrollo, tenemos algunas capitales que están como rezagadas y vamos a trabajar más a profundidad para ayudarlos a que se pongan al día.

¿Esperan llevar al Congreso varios proyectos, cuáles?



Tenemos unos retos, el año pasado fuimos exitosos en que nos aprobaran leyes, pero este año fuimos exitosos frenando leyes que eran inconvenientes para las ciudades capitales, pero tenemos un paquete de leyes que son inaplazables, como la ley de cárceles que ya está muy avanzado, pero estamos escuchando a las otras federaciones para ver que otros aportes tenemos.



Está el proyecto de ley de residuos sólidos, si aquí no hacemos algo frente a este tema en cinco años la mayor parte de la población va estar sufriendo una problemática de tener los rellenos colapsados. Ya estamos avanzando en la construcción del texto.

¿Qué otros proyectos esperan llevar?



Tenemos que analizar si es conveniente o no que tengamos una ley de garantías, somos el único país en el mundo que tiene una ley de garantías que frena la inversión, que paraliza la economía porque estamos en elecciones, uno tiene que hacer elecciones pero no se puede parar el progreso de las ciudades.



La segunda ley a revisar el tema de las revocatorias de mandatos, en Cúcuta salieron a votar sólo 11 mil de 628 mil personas, eso fue un fracaso, y costó 4 mil millones de pesos el montaje de esa elección, además que hubo un impacto negativo en el comercio porque era el día del padre.



Vamos a tocar además un tema que es la unificación del calendario electoral, estos mandatarios empezaron con el presidente Duque, tienen una pandemia de por medio y ahora hay un nuevo presidente, a un año y medio de entregar sus mandatos debemos arrancar con otro plan de desarrollo nacional, estos cambios se afecta nuestra planificación. Vamos a revisar la conveniencia del cierre fiscal vaya de marzo a marzo.