Alcaldes antioqueños se suman a la resistencia contra el comité de empalme de Gustavo Petro

Un creciente grupo de alcaldes antioqueños comenzó a sumarse a la desautorización del comité regional de empalme con el gobierno entrante de Gustavo Petro. A pocas horas de una reunión a la que los mandatarios locales fueron convocados para participar de ese proceso, programada para la mañana de hoy, mandatarios de varias subregiones del departamento dieron un paso al costado y expresaron su respaldo al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, en su llamado a que se cree un canal de comunicación directo entre la Nación y las instituciones oficiales de la región.



El pronunciamiento, que quedó formalizado a través de una carta próxima a publicarse conocida por El Colombiano, llegó en medio del tire y afloje que el gobernador empezó con ese comité, creado hace una semana y liderado por varios exsecretarios de la Alcaldía de Medellín, puestos por intermediación del alcalde Daniel Quintero.



Aunque desde la noche del pasado lunes varios alcaldes del Suroeste antioqueño ya habían cerrado filas alrededor del gobernador, como fue el caso de Valparaíso, Andes, Támesis, Venecia, Ciudad Bolívar, Concordia y Salgar, esta vez la lista sería más robusta.

Óscar Sánchez, alcalde de Venecia y uno de los líderes de ese pronunciamiento, explicó que, aunque en el documento se reconoce la importancia de un canal de diálogo con el Gobierno Nacional entrante, se rechazó que dicho espacio tuviera una intermediación por fuera de las instituciones.



“Los alcaldes firmantes solicitamos, de forma respetuosa, que el encuentro de empalme al que se nos convoca para el 13 de julio, sea primero articulado con el señor gobernador y su gabinete, y posteriormente, a través del Departamento se nos convoque a los mandatarios locales, para tener un encuentro institucional y productivo”, expresaron.



Además de aludir a los proyectos que ya están en curso en los municipios, muchos financiados con recursos del gobierno central, los alcaldes hicieron un llamado para que en el empalme se piensen alternativas para que los mismos tengan continuidad en el nuevo plan de desarrollo.



“Hacemos un llamado para que una vez el nuevo gobierno tome posesión, podamos trabajar de manera expedita en sacar estos proyectos adelante, pues les hemos invertido tiempo y recursos”, agregaron.



Hacia la noche de este martes, expresó Sánchez, mandatarios de la mayor parte de las subregiones habían respaldado el documento.



Pese a tener un tono conciliador, la misiva cae como un baldado de agua fría para los planes del comité de empalme, que desde la semana pasada sostiene un pulso con el gobernador de Antioquia, que ya ha dejado fracturas políticas. Tan solo en el caso de la Asamblea, por ejemplo, mientras las bancadas liberal y conservadora se han desmarcado del gobernador, el uribismo se ha sumado al desconocimiento a esa agrupación.



A raíz de esas mismas fricciones, durante la jornada de ayer, también se produjeron reacciones al interior del proceso de empalme a nivel nacional, desde donde el exsenador Mauricio Lizcano, uno de sus coordinadores, buscó bajarle la temperatura al debate.



En diálogo con El Colombiano, el político señaló que el empalme no debería entenderse como un apéndice institucional del gobierno entrante en donde se estén tomando desde ya decisiones políticas para los próximos cuatro años.

“El empalme no implica decisiones de gobierno, ni nombramientos, ni decisiones de política pública, ni de inversión. Nosotros no decidimos sobre quién va a estar en los puestos ni sobre la política pública, tampoco tenemos la vocería de apropiar recursos”, dijo.



Lizcano, además, se refirió al rol del exsecretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo, y señaló que su tarea solo sería la de un interlocutor. Esto, pese a las declaraciones del mismo Restrepo, según las cuales el comité ha sido presentado como un órgano en donde se estarían tomando decisiones como el trazado de los cinco metrocables anunciados por la Alcaldía de Medellín el mes pasado.



“El presidente no tiene ni revancha con sus contradictores políticos ni con las regiones donde no ganó. Para el presidente, Antioquia es igual de importante que cualquier departamento donde tuvo votaciones más altas, juega un papel muy importante”, expresó Lizcano.