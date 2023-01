Alberto Benavides asumió como senador en reemplazo a Gustavo Bolívar

Once días después de que dejó su curul como senador Gustavo Bolívar para dedicarse a actividades personales, asumió este miércoles como su reemplazo Alberto Benavides Mora, quien anunció que trabajará para fortalecer al Pacto Histórico.



Benavides se juramentó ante el presidente del Senado, Roy Barreras, en una ceremonia particular en la que se le nota a Barreras ya sin cabello, esto por el tratamiento de quimioterapia que se le práctica por el cáncer que está enfrentando.



El nuevo senador, sostuvo que “asumo la responsabilidad en el Senado de la República, donde llego con años de trabajo colectivo en la lucha social regional, la academia y la convergencia política para el Cambio en Colombia. Vamos a fortalecer el Pacto Histórico”.



Benavides, quien es del Polo Democrático partido que hace parte del Pacto, hizo campaña por Petro en Nariño, profesionalmente es doctor en Antropología, docente e investigador de varias universidades del país, realizó sus estudios de maestría en Francia y su doctorado en México.



Participó en las elecciones al Senado de 2014 con el aval del Polo Democrático, es además muy cercano al senador Wilson Arias, también del Polo Democrático.



Tras asumir la curul, el ministro del Interior, Alfonso Prada, se pronunció así en un mensaje de Twitter: “Dr Alberto Benavides felicitaciones por su posesión, llega Ud en un momento histórico al Senado de la República y su aporte no dudo será muy valioso. Mi saludo a los Nariñenses que tienen un nuevo Senador!”.