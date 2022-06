Admiten tutela que busca eliminar la casilla del voto en blanco en segunda vuelta

A pocos días de que Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se enfrenten en las urnas para definir quién será el nuevo presidente de Colombia, el Juzgado 59 Administrativo del Circuito de Bogotá admitió una tutela que busca tumbar el voto en blanco para estos comicios.



Esta tutela contra la Registraduría Nacional fue presentada por el abogado Germán Calderón España, quien pide excluir la casilla del voto en blanco del tarjetón, porque, según él, viola los derechos políticos de los ciudadanos.



Lo anterior, según el abogado, porque con base en el artículo 258 de la Constitución Política de Colombia “el voto en blanco solamente es procedente para las elecciones de miembros de corporaciones públicas, gobernaciones, alcaldías o para la primera vuelta presidencial, sin contemplar en ninguna parte de la norma, la segunda vuelta presidencial”.



Tras admitir esta tutela el Juzgado requirió a la Registraduría para que en dos días rinda un informe sobre los hechos que originaron esta acción.



Frente al voto en blanco el registrador delegado para lo electoral, Nicolás Farfán Namén, explicó en su momento que “el voto en blanco tiene un efecto simbólico ya que la Constitución establece que cuando gana el voto en blanco se debe repetir la elección pero solo para la primera vuelta electoral. Es un voto válido”, expresó.



Farfán además confirmó que es totalmente falso que el voto en blanco se le suma a alguno de los candidatos, únicamente será contabilizado y representará una posición pero tampoco tendrá la oportunidad de cambiar o generar unas nuevas elecciones.



En dado caso que gane el voto el blanco, ganaría el candidato que más haya obtenido votos en esos comicios.



“Si en la segunda vuelta ganara el voto en blanco no se van a repetir las elecciones con nuevos candidatos, se va a proclamar como presidente de la República el candidato que más votos obtenga”, informó Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE).



Barrios además reiteró: “Los votos que estén en la casilla de los votos en blanco tampoco se suman ni al candidato que tenga mayor de votos o a quien tenga menor cantidad de votos, cada uno de los resultados se ven por aparte”.