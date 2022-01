Abogados de Alex Saab aseguran que nunca realizaron negocios con el expresidente Santos

La defensa de Alex Saab, supuesto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha asegurado que el empresario de origen colombiano no habría realizado negocio alguno con los expresidentes de Colombia y Ecuador Juan Manuel Santos y Rafael Correa, respectivamente, después de que congresistas ecuatorianos presentaran un dosier en el que se mostraría una trama transnacional que implicaría a varios gobiernos en delitos de corrupción.



"Alex Saab no tiene vínculo ni ha realizado negocio alguno con los expresidentes Santos y Correa", ha sostenido el equipo del empresario, que ha matizado que ya fue sobreseída una causa al respecto en el año 2016. "Saab no formaba parte de las compañías que fueron investigadas y posteriormente absueltas en el marco de dicha causa penal", recoge el texto.

Así, los abogados han alertado de que "se pretende generar un hecho político en Colombia en plena época electoral" y han señalado que ven "necesario que se investigue por parte de las autoridades ecuatorianas el inusitado interés de diputados ecuatorianos por generar noticias falsas a partir de hechos que ya han sido clarificados".



La respuesta del equipo legal de Saab llega después de que una comisión del Parlamento de Ecuador entregara al actual presidente de Colombia, Iván Duque, un dosier que abordaría un supuesto entramado en el que estarían implicados altos cargos de varios países latinoamericanos.

El presidente Duque ha asegurado desde Casa Nariño que esta "estructura de crimen transnacional liderada por Alex Saab" tenía el propósito de "financiar campañas políticas" y otras "operaciones que estaban vinculadas con la corrupción en distintos lugares del continente y del mundo".



Esta comisión, ha dicho, ha entregado "una exposición clara, detallada, y certera de una larga pesquisa de operación internacional de blanqueo de activos, blanqueo de dinero y financiación ilegal de actividades políticas" y en la que además de Saab habrían participado "personas cercanas a gobiernos de varios países", como Venezuela, anteriores ejecutivos de Ecuador y políticos colombianos.