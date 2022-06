A través de una carta, Sergio Fajardo anunció que votará en blanco en segunda vuelta

El excandidato presidencial Sergio Fajardo anunció que las próximas elecciones presidenciales de la segunda vuelta votará en blanco.



“No me quejé, no le eché la culpa a nadie, y decidí votar en blanco, di las razones para hacerlo y me fui tres días a descansar y ver ballenas a Nuquí, Chocó. No vi ninguna ballena y desde ese momento hasta el día de hoy, no he tenido descanso alguno. La vida es implacable”, expresó Fajardo.



Aseguró que su decisión de voto se basó en tres principios: los medios no justifican el fin, de la forma en cómo se llega al poder se gobierna y las propuestas y los candidatos son inseparables.



Frente al por qué no votar por Petro, Fajardo aseguró que entre las diversas razones que tiene, una de ellas es personal porque hace cuatro años lo responsabilizó de su derrota y lo clasificó como “uribista enclosetado”. El excandidato reiteró que nunca fue ni será aliado de Duque.



“Se dedicaron durante cuatro años a difundir de manera sistemática mentiras, excesos, engaños, burlas, trampas y falsedades con una estrategia claramente diseñada y que combina todas las formas de lucha. El daño no es despreciable, con graves consecuencias para mí, mi familia, las personas compañeras de Compromiso Ciudadano, entre otras”, expresó Fajardo.



Otro de los motivos para no votar por Petro es por el matoneo que ha recibido en redes sociales por quienes lo ven como “el ser supremo” y que lo calificaron de arrogante por no conciliar con Petro, quien supuestamente dejaría su ego de lado para hacer una alianza.

En medio de esta campaña llena de escándalos y agresiones, aquí los argumentos de mi voto el 19 de junio: pic.twitter.com/if9wmPjOZH — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) June 9, 2022

“Reconocidos corruptos encuentran la puerta abierta y su pasado se borra, se queda en la entrada. La argumentación es conocida: la política es dinámica, hay que tragar sapos, la política se hace con políticos. Todo vale. Petro propone programas imposibles, revestidos con un supuesto rigor, que pretenden responder a las necesidades del pueblo. El terreno está abonado para el populismo. Después vienen la frustración”, expresó el exalcalde en la carta.



Fajardo además aseguró que tampoco votaría por Petro debido al desempeño que tuvo en la Alcaldía de Bogotá: “El respeto, el reconocimiento, la solidaridad y la empatía son condiciones necesarias que Petro no tiene. Por todas estas razones no voto por Petro”.



Respecto al candidato Rodolfo Hernández, Fajardo aseguró que, aunque lo conoce hace algunos años, se ha evidenciado que el exalcalde de Bucaramanga tiene un desconocimiento profundo de Colombia y su experiencia en política es mínima, por el contrario, expresó que sí tiene un conocimiento frente al malestar de los colombianos con los políticos y la corrupción, discurso que le ha funcionado.



“En nuestra fallida conversación, con final abrupto, patán y grosero, nos propusimos discutir acerca de nuestras propuestas para ver si era posible encontrar coincidencias. Hicimos nuestro trabajo y él lo desestimó sin mirarlo, y entonces entendimos que lo que el candidato quería era una adhesión automática, que firmáramos un cheque en blanco a su nombre. Lo cierto es que los detalles de su programa no son claros”, aseguró Fajardo.



Respecto a lo que piensa de Hernández, Fajardo afirmó que en el candidato tampoco encontraron una propuesta que permitiera evidenciar cómo sería un eventual Gobierno: “Es una nebulosa por la que habría que votar prácticamente a ciegas”.



Finalmente, explicó que con su voto en blanco continuará defendiendo la forma de hacer política, así como lo hizo hace cuatro años, y del hecho de presentar propuestas con rigor y seriedad.



“Mi voto en blanco es en consecuencia una posición política, crítica e independiente, que en el marco de la democracia y desde una posición hoy minoritaria, reclama el valor de unos principios básicos y destaca la importancia de la decencia, la transparencia y la seriedad en la acción política”, expresó Fajardo.