Regreso al estadio

Los equipos y el fútbol necesitan al público para estar completos, por eso es una buena noticia la apertura a los hinchas de estadios como el Pascual Guerrero y el Palmaseca, donde juegan el América y el Deportivo Cali.



Ese retorno de los aficionados se hará a partir de hoy, con las restricciones y los protocolos que se imponen por una pandemia que aún no está superada.



Ha pasado año y medio desde que el Covid-19 obligó a suspender todas las actividades, incluido el fútbol.



Y aunque pocos meses después las ligas regresaron y los torneos se reanudaron paulatinamente, en Colombia no se permitió hasta ahora la presencia de público en los estadios.



Esa apertura alegra a los aficionados al fútbol y les da un respiro a los equipos porque significa volver a percibir unos ingresos por boletería que les pueden ayudar a levantarse de la crisis económica que se agudizó con la pandemia.



Para evitar las aglomeraciones, el número de personas que ingresarán será limitado y se definirá para cada estadio, en el caso del Pascual el aforo no podrá ser mayor al 70% y en el Palmaseca será para un máximo de 7500 asistentes.



En este regreso se espera que prime el buen comportamiento de los hinchas y que se sigan todos los protocolos de bioseguridad para evitar que los estadios y el fútbol se conviertan en focos que disparen de nuevo los contagios.