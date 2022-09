Septiembre 26, 2022 - 11:55 p. m.

2022-09-26

Por:

Editorial .

No importa que sea ilegal, en Cali se volvió costumbre anunciar eventos, lanzar ofertas o promocionar actividades comerciales con carteles que se instalan en las calles, se cuelgan en los postes o se pegan en los muros.



Son miles de avisos que permanecen por meses o incluso años en las vías y zonas verdes, sin que nadie los retire, responda por la contaminación visual que ocasionan ni por la invasión al espacio público que se genera en la ciudad.



Es la manera de saltarse las normas de publicidad exterior, así como de evadir impuestos y de usar los bienes públicos sin que las autoridades actúen para evitar esas infracciones.



Al problema que no es nuevo y fue ignorado hasta ahora por la Administración Municipal no obstante las quejas y denuncias ciudadanas, parece que al fin se le pondrá freno.



Según el Secretario de Seguridad de Cali la Alcaldía hará cumplir la ley, como le corresponde y perseguirá a las empresas o personas que promueven esa publicidad ilegal.



Así lo demandan los caleños, quienes esperan que se apliquen las sanciones a las que haya lugar.



Es deber de las autoridades rescatar el espacio público y sancionar a quienes lo inundan de publicidad ilegal, la manera de acabar con la contaminación visual ocasionada por los miles de avisos que afectan la ciudad.