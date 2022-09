La obra eterna

Septiembre 28, 2022 - 11:55 p. m.

Editorial .

La ampliación de la antigua carretera Cali –Yumbo sigue inconclusa.



Las obras de contención de la montaña no se han terminado, hay problemas de inundaciones en varios tramos donde la calzada quedó por encima del nivel del andén -según denuncias ciudadanas-, faltan trabajos complementarios y no se ha finalizado la señalización.



Tal es el panorama cinco años después de adjudicarse la primera fase del proyecto, que debía entregarse en un plazo de diez meses.



Han pasado dos gobiernos departamentales, los trabajos que debían costar $33.000 millones superan los $40.000 millones y a la fecha no se conoce cuándo se hará entrega oficial.



Mientras tanto el riesgo es para los miles de usuarios que a diario transitan por esa carretera, situación que empeora en temporada de lluvias y se agrava por los problemas de señalización.



La Gobernación del Valle les debe una explicación a los vallecaucanos, en especial a los ciudadanos de Cali y Yumbo que son los usuarios permanentes de la vía.



Que se diga cuál es la razón por la que tantos años después la ampliación de esos 2,7 kilómetros comprendidos entre Cali y el Crucero Dapa no se ha podido terminar.



Que se informe así mismo de cuánto más serán los sobrecostos y para cuándo se tiene previsto hacer entrega definitiva de una obra que ya parece eterna.