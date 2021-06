Hay copa América

Junio 11, 2021 - 11:55 p. m.

2021-06-11

Por:

Editorial .

Finamente la Corte Suprema en Brasil le dio el visto bueno a la realización de la Copa América en ese país dos días antes de su inicio

Fue sin duda una decisión política y económica que resuelve los problemas de la Confederación Suramericana de Fútbol, Conmebol, que se negó a suspender este torneo luego de los problemas con Colombia y Argentina causados por la inseguridad y la pandemia del Covid-19.



Sin embargo para Brasil, que registra 58.000 contagios diarios y 2.600 muertos, esto no fue problema y pese a que los jugadores de su selección no estuvieron de acuerdo, todo parece estar listo para el arranque de la competencia este domingo.



Fueron más fuertes las presiones del presidente Bolsonaro en trance de reelección, los intereses económicos y los compromisos de la Conmebol que necesitaba el torneo para evitar el descalabro financiero, que los temores y el rechazo a hacer una fiesta en medio de la tragedia que deja el coronavirus.



Ojalá que los temores por el aumento del covid en Brasil no se hagan realidad y que el evento tenga un buen término, seguramente ratificando la hegemonía de la Selección de Brasil.



Colombia, que tiene nuevo entrenador pues Reinaldo Rueda solo ha dirigido los dos partidos recientes de las eliminatorias, intentará hacer un buen papel con un grupo que está en consolidación.