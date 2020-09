Final sorprendente

Septiembre 20, 2020 - 11:55 p. m. 2020-09-20 Por: Editorial .

Con el arrollador triunfo de un joven de 21 años que arrasó con las principales clasificaciones, concluyó ayer el Tour de Francia, la competencia de ciclismo más importante del calendario mundial.



Tarej Pogacar, quien llegó a la carrera con grandes expectativas y poco favoritismo, dio uno de los golpes más espectaculares y emocionantes de la carrera en la cual se da cita la élite del pedalismo internacional.



Fuera de batir a su compatriota esloveno, Primoz Roglic, quien fue líder durante once de las veintiún etapas de la agobiante competencia, se quedó con las camisetas de los puntos, del mejor joven y de la montaña.



De otra parte, los once colombianos que participaron en la justa fueron grandes protagonistas como lo han sido en los últimos años, al ganar dos etapas y estar en los primeros lugares durante gran parte de la competencia.



El balance dejó a ‘Supermán’ López en el sexto lugar de la clasificación general y a Rigoberto Urán en el octavo.



Aunque el infortunio golpeó a Egan Bernal, nuestro campeón del año pasado que debió retirarse, a Nairo Quintana emblema de nuestro ciclismo y quien padeció los rigores de las caídas, puede decirse que los once cumplieron con creces su compromiso de dejar en alto el nombre de nuestro país.



Fue un Tour atípico, del cual nace una estrella joven y sorprendente y en donde Colombia dijo presente.



Hasta el año entrante cuando el sueño de vestirse de amarillo seguirá presente para nuestros embajadores.