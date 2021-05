Explicaciones necesarias

Mayo 05, 2021 - 11:55 p. m.

2021-05-05

Por:

Editorial .

Los caleños siguen esperando las explicaciones sobre el manejo que se le dio al presupuesto de la feria virtual.



Son más de $12.000 millones los que están enredados, además de la multiplicidad de contratos que no tienen las aclaraciones correspondientes.



Los investigaciones de este diario y el informe preliminar de la Contraloría Municipal revelan, entre otros aspectos, extralimitaciones en las decisiones, pagos por encima de los precios del mercado, asignaciones a dedo sin convocatorias ni licitaciones así como contratos que por su monto debían ser autorizados por la Junta Directiva de Corfecali y el proceso no se realizó.



Así se trate de una corporación de capital mixto, los recursos que maneja son públicos y está en la obligación de dar explicaciones y entregar la información que se le solicita.



Lo que hasta ahora no ha sucedido pese a los derechos de petición que se le han presentado y a las tutelas instauradas para ese fin.

Ya pasaron cuatro meses desde que se realizó la Feria y seis desde cuando comenzaron a hacerse las denuncias, y no hay nada claro hasta ahora.



Ante esos hechos, los organismos de control están en mora de pronunciarse y adelantar las acciones que clarifiquen lo sucedido o sancionen a quienes estén comprometidos.



El patrimonio público debe ser manejado con transparencia y debe ser defendido por todos.