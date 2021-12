El mal ejemplo

Diciembre 14, 2021 - 11:55 p. m.

2021-12-14

Por:

Editorial .

La ilusión del América de Cali de jugar la final del campeonato colombiano terminó el lunes pasado, y se le debe reconocer el esfuerzo que hizo para llegar hasta los cuadrangulares luego de una temporada de altibajos.



Que se haya quedado sin la posibilidad de disputar la copa no es, sin embargo, motivo para las agresiones en contra del técnico del equipo, Juan Carlos Osorio, ni de los jugadores.



Las imágenes después de terminar el partido que se perdió contra el Tolima muestra cómo fueron atacados mientras se retiraban de la cancha y desde entonces han sido víctimas de insultos y amenazas en un triste episodio de intolerancia.



Tiene razón el estratega en pedir respeto y en reclamar que el fútbol no sea causa para la violencia.



“Que quieran venir a darle un mal ejemplo a los niños y pensar que el juego debe ser el desahogo para los problemas de nuestra sociedad eso es inadmisible”, dijo con certeza Osorio.



El deporte es ganar o perder, y cuando los resultados son adversos hay que respetar por igual a los técnicos y jugadores que hicieron un gran esfuerzo y batallaron hasta el final.



Hay que aceptar que puede haber equipos mejores que otros o que las condiciones no se dieron para un triunfo, y ello sin duda produce decepción entre los aficionados, pero nada justifica recurrir a la violencia en una actividad que tiene como principio entretener de forma sana.