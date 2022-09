El cáncer de las invasiones

Septiembre 20, 2022 - 11:55 p. m.

2022-09-20

Las invasiones en Cali son una amenaza que crece promovida por bandas criminales que, aprovechando la necesidad de las personas, se lucran vendiendo tierras que no les pertenecen.



Miles de familias son manipuladas y engañadas por estas organizaciones que se instalan en propiedades públicas o privadas y luego cobran por lotes que no tienen ningún servicio público ni cuentan con los elementos básicos para vivir.



Estas mafias de las invasiones no tienen límites, y causan daños irreparables como los incendios forestales en los cerros de Cali, con el fin de apropiarse de los predios, sin preocuparse por el perjuicio que le causan a la ciudad.



Es tal la utilidad económica que reciben los delincuentes que ellos se encargan de importar familias de otros municipios mientras los funcionarios que deben desalojar los invasores son objeto de intimidaciones y amenazas de muerte.



A esas organizaciones delincuenciales hay que perseguirlas sin pausa y defender la integridad de quienes están siendo sus objetivos por cumplir con sus obligaciones legales.



Cali no puede seguir siendo presa de las invasiones que durante décadas se ha convertido en un cáncer que destruye la sociedad.